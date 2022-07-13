На возвращение Сидоровича явно никто не рассчитывал.

Популярный в интернете шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World недавно достиг нового этапа развития: как сообщают разработчики, сообщество игры на Reddit преодолело отметку в 100 тысяч активных участников. В честь данного события было решено поведать игрокам несколько новых интересных деталей, а также поделиться геймплейными кадрами и качественным 4K-скриншотами. По примеру самой игры, скриншоты и кадры пока откладываются.

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Зато разработчики рассказали, что во-первых, в игре будет огромное разнообразие оружия. Если до релиза ничего не изменится, на старте продаж будет 30 разных видов огнестрела. Каждое обладает уникальными особенностями, которые нужно будет использовать в зависимости от цели того или иного задания. Более того, пользователи смогут выбирать оружие, ориентируясь на свой стиль игры.

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Во-вторых, GSC Game World косвенно намекнули, что во второй части появится самый знаменитый торговец Зоны – Сидорович, известный по играм S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля и S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Упоминается в S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Вероятно, в новой части Сидорович будет отыгрывать свою роль, сидя на кордоне и встречая новоприбывших сталкеров.