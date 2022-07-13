Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет огромный арсенал оружия, а также вернётся Сидорович
На возвращение Сидоровича явно никто не рассчитывал.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
На порядок подешевела 3080 MSI Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

Популярный в интернете шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World недавно достиг нового этапа развития: как сообщают разработчики, сообщество игры на Reddit преодолело отметку в 100 тысяч активных участников. В честь данного события было решено поведать игрокам несколько новых интересных деталей, а также поделиться геймплейными кадрами и качественным 4K-скриншотами. По примеру самой игры, скриншоты и кадры пока откладываются.

реклама

Зато разработчики рассказали, что во-первых, в игре будет огромное разнообразие оружия. Если до релиза ничего не изменится, на старте продаж будет 30 разных видов огнестрела. Каждое обладает уникальными особенностями, которые нужно будет использовать в зависимости от цели того или иного задания. Более того, пользователи смогут выбирать оружие, ориентируясь на свой стиль игры.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Во-вторых, GSC Game World косвенно намекнули, что во второй части появится самый знаменитый торговец Зоны – Сидорович, известный по играм S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля и S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Упоминается в S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Вероятно, в новой части Сидорович будет отыгрывать свою роль, сидя на кордоне и встречая новоприбывших сталкеров.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. #s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chernobyl #s.t.a.l.k.e.r.2: heart of chornobyl
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Жители РФ могут сделать предзаказ S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl, но цена ощутимо подросла
Россияне могут купить S.T.A.L.K.E.R. 2 в GOG, но с наценками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейшая в истории кража криптовалюты произошла из-за мошеннического предложения о работе
2
Нужно ли геймеру менять процессор Ryzen 5 3600 на более дорогой 5600 или 5800X3D ради игр - тесты HU
31
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 оптимальных GPU от 6000 рублей
13
Обновлённая Lada Granta Cross сошла с конвейера – механика и без подушек безопасности за 722 300р
62
Термопрокладки на чипах памяти Hynix являются причиной проблем с RTX 3060 Ti
25
Российский магазин назвал 5 самых популярных процессоров – лучшие CPU Intel и AMD лета 2022 года
20
Стоит ли покупать б.у. видеокарты по почте – блогер приобрёл почти новую Radeon RX 6600 за 16 000р
7
Союз потребителей РФ предлагает запретить все устройства без USB-C, в том числе и Apple
20
Выбираем оптимальную видеокарту для Elden Ring и Cyberpunk 2077 – 6 лучших моделей лета 2022г
8
После блестящего понижения рыночной капитализации Twitter Илон Маск решил потроллить соц. сеть
4
SilverStone представила переходник, трансформирующий разъем M.2 PCI-Express 3.0 в 5 портов SATA III
11
Биткоин ушёл ниже $20 000, эксперты ожидают дальнейшего падения, а глобальное дно ещё впереди
5
Кто и зачем покупает флагманские видеокарты – 5 скоростных GPU AMD и NVIDIA по оптимальным ценам
5
Импорт ноутбуков в Россию испытывает трудности, а клавиатуру придется подписывать маркером
6
В магазинах РФ начался дефицит геймерских процессоров Intel и AMD – 5 наиболее популярных CPU
8
Intel Core i9-13900K дебютировал в Geekbench, обогнав Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X
16
Авторы PUBG будут противодействовать падению «онлайна» проекта с помощью раздачи подарков
5
Назревает глобальный кризис переизбытка айтишников – время высоких зарплат подходит к концу
47
Самый быстрый USB-накопитель от Kingston теперь доступен с USB-A
+
Илон Маск троллит Twitter
8

Популярные статьи

Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
218
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
29
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
17
Краткий обзор дешевых клавиатур
164
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
55
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
69
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Za9c
14:21
У нас в конституции прописано разрешение на съёмку, а тут какая-то рыгаловка решила себя поставить выше? Впрочем какой гарант, такие и исполнители на низах.
"Вкусно и точка" теперь запрещает снимать фото и видео, а также заряжать девайсы
Михалыч
14:19
Похер!Абсолютли похер!!!
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет огромный арсенал оружия, а также вернётся Сидорович
ахахах
14:19
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
ахахах
14:17
так сказать зима холода
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Winssy
14:17
У меня стоит 3080 asus tuf без всяких модификаций по СО, сделал только андервольт без потери производительности. Температуры в номинале (потребление 340w): gpu - 66гр, хот-спот 76гр, память 82-84гр. Т...
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
nikolai3anv
14:14
Очередной тормоз выполз как я погляжу? Читать видимо не умеешь? А сейчас будет сеанс опускания тебя в лужу . В лужу оставшуюся на месте деревенского туалета типа сортир. Выходит из строя к твоему свед...
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
ptlrkptt
14:11
То время когда корпуса были практичными и "вмещали слона".
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
Саша Смирнов
14:11
Ну и что?
NVIDIA дарит 4 игры стоимостью $130 покупателям видеокарт GeForce RTX 30 – в РФ акция не проходит
РаveIshakh
14:09
еще один пациент плешивого..... Ты вообще ПОНИМАЕШЬ что 3060ti САМАЯ популярная карта в майнинге? их овер дохера .... сколько там плешивому занесли штук 200?? из условных 30к КАРТ на рашу?)) ТАК ЭТИ п...
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
Slow Mo
14:09
Слабо Ситилинку всем игроманам РФ бойкот устроить, за жадность и наглость?)
NVIDIA дарит 4 игры стоимостью $130 покупателям видеокарт GeForce RTX 30 – в РФ акция не проходит
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем