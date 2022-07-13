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Twitter официально начала судебный процесс против Илона Маска
Компания настаивает на её покупке за $44 млрд.
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Несколько дней назад Илон Маск шуткой отреагировал на намерение Twitter подать на него в суд за неисполнение взятых на себя обязанностей по покупке социальной сети за $44 млрд. Напомним, когда капитализация Twitter ещё не упала, Маск хотел отдать за каждую акцию $54,20. Сегодня она стоит примерно $34.

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Как оказалось, слова руководства о судебном процессе не являются простой угрозой. Издание Bloomberg сообщает, что юристы Twitter согласовали конечную версию иска против Илона Маска и отправили её в арбитражный суд Делавэра. Его главной особенностью является тот факт, что он, в отличие от других аналогичных судов, рассматривает дела по ускоренному порядку. В соответствии с документацией, первое слушание намечено уже на 1 сентября.

По данным иска, сторона обвинения настаивает на том, что своими недавними действиями Илон Маск неоднократно нарушал деятельность компании, обесценил её капитализацию и фактически отправил социальную сеть "на помойку". При всём этом, он не понёс никакого наказания. В качестве основного аргумента своей правоты Twitter приводит тот факт, что миллиардер "расшатал" курс акций, из-за чего их стоимость на начало года упала на 21%.

Сам миллиардер все обвинения отрицает, а свои аргументы строит на том, что в компании отказались предоставить точную информацию о количестве неактивных аккаунтов (ботов), после чего внезапно изменили кадровый состав, не спросив мнения ключевого акционера.

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По словам Маска, судебный процесс даже играет ему на руку, ведь в таком случае Twitter обяжут раскрыть количество ботов. Если же выяснится, что площадка кишит неактивными аккаунтами, в чём миллиардер полностью уверен, стоимость Twitter резко упадёт до приемлемого для него уровня.
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#илон маск #twitter #илон маск и twitter
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