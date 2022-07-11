Бизнес есть бизнес, даже для столь медийных личностей.

После объявление о том, что Маск не собирается покупать Twitter, многие аналитики высказались по этому поводу довольно однозначно: миллиардера заставят это сделать в суде, а само дело явно не обернётся ему на руку. При этом аналитики часто забывают, что если бы Маск поддавался своим конкурентам или показывал слабость в бизнесе, он бы не стал самым богатым человеком в мире, и это факт.

реклама

В правительстве Twitter уже заявили, что даже если Илон Маск решит "просто уйти", его заставят приобрести соц. сеть через суды. Само собой, этим решением Twitter "проглотил наживку", ведь до того самого момента у компании оставалось два выхода из ситуации:

Дать Маску делать то, что он считает нужным, и согласиться на разрыв сделки, при этом потребовав возмещения ущерба в размере $1 млрд. Судя по всему, выигрышный вариант.

Подать в суд за неисполнение Маском обязанностей и пригрозить ему, что по своей воле или нет, но платформу для микроблогов он купит. Откровенно проигрышный вариант.

Попытки "засудить" Илона Маска за мошенничество вряд ли приведут к чему-то конкретному, а платить за Twitter $45 млрд он тоже не будет. Как показывает опыт аналогичных судебных процессов, по первоначальной стоимости после судов заключаются только 10% всех сделок.

Вероятно, когда в Twitter приняли решение подать в суд, не был учтён тот факт, что у Маска никогда не было желания полностью отказываться от поглощения. Наоборот, своими действиями он лишь снижал рыночную капитализацию компании ($51 за акцию в апреле, $34 сейчас), о чём косвенно признался в утреннем меме про Twitter.

Перевод:

Они говорили, что я не смогу купить Твиттер

Потом они не захотели рассекретить информацию о ботах

Теперь они хотят заставить меня купить Твиттер в суде

Теперь они должны рассекретить информацию о ботах в суде

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Таким образом Маск получит доступ к данным о ботах и одновременно будет настаивать на том, что соц. сеть с большим количество неактивных аккаунтов не может продаваться за $45 млрд. Соответственно, чтобы её купить, она должна стоить на порядок меньше.

Источник.