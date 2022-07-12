Большая часть российских ритейлеров не получает новый поставок с марта 2022 г., когда компания Sony официально объявила, что уходит с рынка. Таким образом она оставила "голыми" российские приставки PlayStation 4 и PlayStation 5, где по факту не работает магазин, а цифровые копии новинок приобрести нельзя. Достаточные запасы, чтобы удовлетворить первоначальный спрос, остались у "М.Видео - Эльдорадо", однако и они со временем иссякнут.
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Чтобы не допустить "игрового кризиса", торговые площадки Ozon и Wildberries взялись самостоятельно привести в РФ игры, и свою задачу успешно выполнили. Единственный нюанс заключается в том, что игры появились в коробочных изданиях, а не в цифровых, как привыкли многие геймеры за последние годы. Более того, сложно сказать, что даже у половины игроков на ПК установлен дисковод для чтения этих самых игр. Оригинальная консоль PS5 с дисководом тоже сильно уступала PS5 Digital Edition по продажам.
Как сообщают СМИ, самыми популярными тайтлами по параллельному импорту у россиян стали Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами, которые так и не увидели релиза в РФ из-за санкций. Первая будет стоить примерно 6 тыс. рублей, а вторая – 7-8 тыс. рублей. Откуда привозятся диски – маркетплейсы не уточняют.
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