Возможно, повлиял фактор огласки.

Чуть больше недели назад мы рассказывали историю блогера, которому по монетизации пришли $12 тыс. рублей по SWIFT-переводу, после чего Тинькофф банк списал всю сумму рекламного дохода в качестве комиссии за транзакцию. Тогда в службе поддержки блогеру объяснили, что минимальная комиссия на SWIFT-переводы с недавних пор составляет 15 тыс. рублей, а его сумма автоматически конвертировалась по курсу 48 рублей за доллар.

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Вчера в обед пользователь, пожаловавшийся на "кражу" денег банком, получил все средства обратно. Транзакция называлась "Выплата по вашему обращению". Вероятно, Тинькофф вернул деньги по той причине, что перевод не подпал под какие-либо точные правила. Например, можно предположить, что если 12 тыс. рублей отправились с YouTube автоматически, а блогер об этом уведомлен не был, это не считается как SWIFT-перевод. Не исключено, что банк просто испугался огласки и решил "замять" неудобную ситуацию. Так или иначе, этот случай можно считать прецедентом. Комиссии Тинькофф не отменял.

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Напомним, со вчерашнего дня в силу вступили новые правила по хранению валюты на брокерских счетах в Тинькофф Инвестиции. По ним, если сумма вклада превышает 10 тыс. у.е., ежемесячно владелец будет обязан платить 1% за обслуживание.

