Дешевеют даже самые "горячие" видеокарты.

Уже не раз мы писали о том, что на фоне трёх глобальных факторов (см. ниже) в России стремительно дешевеют игровые видеокарты. В отличие от бытовой техники или смартфонов, -40% от стоимости за пару месяцев для графических ускорителей уже стало нормой. В частности, по сбрасыванию цен на рынке опережают устройства NVIDIA: RTX 3080 и RTX 3090. Более популярные модели вроде RTX 3060 Ti, к сожалению, длительное время стояли на месте, т.к. спрос до сих пор превышал предложение в несколько раз.

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С начала мая до начала июня, то есть за 2 месяца, ситуация кардинальным образом изменилась. Так, если в мае RTX 3060 продавалась за 70 тыс. рублей, то в конце июня карту можно было найти всего за 60 тыс. рублей. Сегодня в DNS и «Ситилинке» она стоит дешевле 50 тыс. рублей. По такому же примеру пошла и старшая версия – RTX 3060 Ti: в июне – 62 тыс. рублей, сейчас – 52 тыс. рублей.

Нем менее популярные в геймерском сообществе карты RTX 3070 и RTX 3070 Ti можно найти за 65 и 74 тыс. рублей соответственно. По сравнению с началом мая, когда они стоили 80 и 87 тыс. рублей, это большой прорыв.

Напомним, вчера стало известно, что новая GTX 1630 за $170 в свежих тестах едва справляется с давно устаревшей GTX 1050 за $110. Принципиально новые у неё, как выяснилось, только кодеки.

анонсы и реклама 6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр Вдвое подешевела 6700XT в Регарде 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6750XT MSI Gaming дешевле 60 тр Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 6800XT за 70 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3060 Gigabyte Gaming за 40тр с началом RTX Ti 3070 за 57тр Gigabyte Gaming

Те самые факторы:

Укрепление рубля до 50 за доллар

Падение котировок криптовалют (биткоин на момент написания статьи – $19 500)

Окончание дефицита полупроводников.