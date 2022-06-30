Ранее говорилось, что карта мощнее RX 6400 на 25%.

Несколько дней назад компания NVIDIA официально выпустила свою новую видеокарту – GTX 1630. По правде говоря, нового в ней мало, т.к. в первых тестах она проигрывает шестилетней GTX 1050. Когда карту анонсировали, в сети начала появляться информация, что она мощнее Radeon RX 6400 от AMD примерно на 25%. В связи со сложностью перевода китайского был упущен важный момент: GTX 1630 и правда мощнее, но только по соотношению цены и производительности, то есть fps/$. Реальные сравнения RX 6400 и GTX 1630 показали, что последняя отстаёт на 25%.

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Ещё один маркетинговый ход NVIDIA обнаружился только сейчас. Как сообщает портал Videocardz, во время анонса компания хотела продемонстрировать сравнения новой GTX 1630 со старыми GTX 1050 и GTX 1050 Ti, однако ничего такого опубликовано не было. Причина, как выяснилось, простая – на всех диаграммах GTX 1630 не обгоняла GTX 1050 Ti, а, наоборот, серьёзно от неё отставала. Что уж говорить, если в большинстве случаев GTX 1630 проигрывала даже обычной GTX 1050.

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Тут стоит отметить, что рекомендованная стоимость GTX 1630 составляет $170. GTX 1050 Ti вышла на рынок в 2016 г. за $140, а за GTX 1050 просили всего $110. В итоге, чтобы лишний раз не показывать реальную мощность GTX 1630, NVIDIA решила сравнить её не с "аналогами", а с RX 6400, но с этим тоже произошёл конфуз.

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