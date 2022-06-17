В противном случае компания будет платить неустойку.

Вчера закончился интересный судебный процесс пользователя из России, который предпочёл не называть своё имя, и японской компании АО "Сони Электроникс". Дело началось с того, что житель Владимирской области подал на компанию иск, где подробно описал, как после введённых санкций и закрытия в России фирменного магазина PS Store его приставка PlayStation 5 Digital Edition (цифровая версия без дисковода, игры можно только покупать в цифровом магазине) фактически превратилась в кирпич: старые игры на ней остались, а новые приобрести нет возможности.

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По решению Петушинского районного суда Владимирской области, "Сони Электроникс" обязана заменить консоль на версию с дисководом в течение одной недели. Далее, если требование не будет выполнено, представительство Sony в России будет обязано ежедневно выплачивать истцу неустойку в размере 500 рублей. Максимальный срок выплат ограничен лишь заменой приставки на рабочую.

В свою очередь в "Сони Электроникс" немедленно отреагировали на иск, заявив, что организация не отвечает за работу PS Store в РФ и не несёт никаких последствий. Более того, "Сони Электроникс" не в праве производить замену каких-либо устройств по причине того, что этим занимаются розничные магазины, где была куплена приставка.

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Стоит отметить, что подобный судебный процесс пока единственный в своём роде. Если в будущем заявителей с аналогичными проблемами станет больше, их просьбы вряд ли будут рассматриваться вместе. Скорее их разделят на одиночные суды, результаты которых предсказать сейчас сложно.

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