Вторичный рынок полон выгодных предложений.

Абсолютный крах криптовалютного рынка, сообщает портал videocardz, позитивно подействовал на предложение графических процессоров во многих регионах. В США, где майнеров больше, добывать криптовалюту стало убыточно, потому что покупка обвалившейся "крипты" может принести куда больший профит, а вот добыча биткоина (-30% за неделю) и Эфира (-40% за неделю) принесёт доход только в будущем, когда котировки вновь "реабилитируются".

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По данным videocardz со ссылкой на Tom's Hardware, в магазинах США видеокарты уже продаются по рекомендованным ценам, а на площадках вторичной продажи цены значительно ниже. Например, если РРЦ RTX 3080 составляет $699, то на eBay можно взять карту после майнинга за $640 без торгов и с бесплатной доставкой. По такому же примеру и RTX 3070 Ti: РРЦ – $600, на eBay – $505 со всеми расходами.

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Ускорители от AMD тоже больше прибыли не приносят. Например, если РРЦ RX 6800 XT составляет $650, то на рынке она продаётся за $570. Подешевела и средне-бюджетная RX 6700 XT: РРЦ – $480, на вторичном рынке – $400. Более детальный поиск позволит даже наткнуться на людей, которые продают шесть карт RTX 3080 в одной коробке за $2 500. Каждая выйдет в $417.

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