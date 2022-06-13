Для конечного покупателя ситуация складывается максимально благоприятно.

Как известно, выпуск видеокарт поколения RTX 30 пошёл не совсем по плану: вначале были майнеры, потом дефицит чипов, и по итогу 2 года после релиза прошли в попытках продать хоть часть от изначально запланированного объёма. Естественно, когда буквально "за углом" стоит новое поколение, сделать это ещё сложнее. Тем не менее, выход нужно найти любой ценой.

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Портал VideoCardz сообщает, что в nVidia придумали, что делать в такой сложной ситуации. Решение следующее: перенести выход базовых ускорителей RTX 40 с сентября на октябрь и далее. Под базовыми имеются ввиду RTX 4070, 4080 и 4090. Таким образом, если в nVidia объявят о краткосрочном переносе в ближайшее время, это позволит снизить стоимость нынешнего поколения, создать на него дополнительный спрос, окончательно подготовить новое поколение к релизу, а также по возможности опустошить склады от RTX 30. Сроки ультрабюджетной GTX 1630 тоже могут подвинуть.

С другой стороны, анонс RTX 40 пройдёт по плану, а значит, у геймеров будет чёткая уверенность в том, что новые чипы скоро появятся в продаже. С учётом того, как хорошо о них отзываются в первых слухах и инсайдах, едва ли преждевременная покупка уже устаревших видеокарт покажется кому-то правильным выбором.

Ещё одно неизвестное – это стоимость RTX 40. Если переплата за мощность будет слишком большой, RTX 30 вполне может продолжить активную конкуренцию на рынке.

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Стоит отметить, что в любом из случаев рядовой пользователь оказывается в выгоде: если RTX 40 перенесут, цены на текущее поколение наконец станут заманчивыми. Если нет, они всё равно такими станут, однако немного позже: т.к. различия между RTX 30 и RTX 40 можно справедливо назвать небольшими, компания не сможет продавать их в одном ценовом сегменте. Розничную стоимость на старые карты рано или поздно придётся снижать.

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