Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
VideoCardz: nVidia будет пытаться снижать стоимость RTX 30 за счёт переноса RTX 40
Для конечного покупателя ситуация складывается максимально благоприятно.
анонсы и реклама
3060 MSI Gaming дешевле 60тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр

Как известно, выпуск видеокарт поколения RTX 30 пошёл не совсем по плану: вначале были майнеры, потом дефицит чипов, и по итогу 2 года после релиза прошли в попытках продать хоть часть от изначально запланированного объёма. Естественно, когда буквально "за углом" стоит новое поколение, сделать это ещё сложнее. Тем не менее, выход нужно найти любой ценой.

реклама

Портал VideoCardz сообщает, что в nVidia придумали, что делать в такой сложной ситуации. Решение следующее: перенести выход базовых ускорителей RTX 40 с сентября на октябрь и далее. Под базовыми имеются ввиду RTX 4070, 4080 и 4090. Таким образом, если в nVidia объявят о краткосрочном переносе в ближайшее время, это позволит снизить стоимость нынешнего поколения, создать на него дополнительный спрос, окончательно подготовить новое поколение к релизу, а также по возможности опустошить склады от RTX 30. Сроки ультрабюджетной GTX 1630 тоже могут подвинуть.

С другой стороны, анонс RTX 40 пройдёт по плану, а значит, у геймеров будет чёткая уверенность в том, что новые чипы скоро появятся в продаже. С учётом того, как хорошо о них отзываются в первых слухах и инсайдах, едва ли преждевременная покупка уже устаревших видеокарт покажется кому-то правильным выбором.

Ещё одно неизвестное – это стоимость RTX 40. Если переплата за мощность будет слишком большой, RTX 30 вполне может продолжить активную конкуренцию на рынке.

анонсы и реклама
-33% на RTX 3080 Gigabyte
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
-32% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Стоит отметить, что в любом из случаев рядовой пользователь оказывается в выгоде: если RTX 40 перенесут, цены на текущее поколение наконец станут заманчивыми. Если нет, они всё равно такими станут, однако немного позже: т.к. различия между RTX 30 и RTX 40 можно справедливо назвать небольшими, компания не сможет продавать их в одном ценовом сегменте. Розничную стоимость на старые карты рано или поздно придётся снижать.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #ampere #nvidia ampere #rtx #rtx 3000 #ada lovelace #rtx 30 #rtx 4000 #rtx 40
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выпуск видеокарт Nvidia серии GeForce RTX 40 отложен
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин находится в шаге от прихода криптозимы, а спасти майнеров может Россия и дешёвое электричество
+
Курс эфира обвалился на фоне переноса PoS – майнеры продолжат добывать криптовалюту на видеокартах
+
Бюджетные видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1650 скинула 20% за неделю
+
Ethereum обрушился до 1,500 долларов за монету
+
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит 70 000р
+
Драйверы AMD и NVIDIA с WDDM 3.1 доступны в Windows 11 22H2 — Radeon RX в OpenGL быстрее до 55%
+
Samsung и TSMC грозит неоновый голод – санкции против РФ могут привести к дефициту процессоров и видеокарт
+
NVIDIA обновила даты выхода GeForce GTX 1630 и RTX 40
+
Sapphire начала продавать майнерские видеокарты геймерам – несуществующий GPU Radeon 6700
+
В РФ поступила первая партия iPhone 13 Pro по параллельному импорту: цены стартуют со 130 тыс. руб.
+
Вышла открытая бета Симулятора Сборщика ПК 2
+
Представлен процессор Intel «Meteor Lake-P» с 6 производительными и 8 эффективными ядрами
+
Tachyum представила 128-ядерный процессор мощностью 950 Вт
+
Глава NVIDIA назвал Россию значимым рынком для игрового сегмента
+
Обновления повысят системные требования Resident Evil 7 и ремейков Resident Evil 2 и 3
+
PornHub уволил единственного сотрудника в России из-за санкций
+
Исследователи тестируют экспериментальный суперкомпьютер RISC-V
+
Анонсирована The Constructors — необычная градостроительная стратегия с реалистичным вниманием к деталям
+
Трейлер и геймплейное видео Evotinction — стелс-боевика про борьбу с обезумевшим ИИ
+
Российские магазины ощутимо снизили цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 Ti стоит 55 000р
+

Популярные статьи

Считаем выгодность майнинга в июне 2022
+
Сенсор на 4МП в 16МП камере за 430$ от FUJIFILM, или как зарабатывают на интерполяции
+
Модернизируем старые кулеры - добавляем поддержу сокета 1700 и не только
+
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
16:23
Товарищ, ты хоть эмиссию настраивал на разные типы материалов, чтобы замеры нормальные были? У тебя проблемы с головой, если ты доказываешь что-то человеку, намного более компетентному судя по вашему ...
Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару
VRoman
16:19
Поставили бы мотор помощнее, КПД бы повысился с дальностью пробега.
Электромобиль с солнечными батареями Lightyear 0 уже доступен для заказа
Мать шешенбека
16:17
зелот прекращай
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
mandysee
16:15
Ни в одной подсанкционной стране никто ничье место не занял, а импортозамещение не сработало. В Иране сейчас живут ХУЖЕ, чем 40 лет назад. пилят оставшиеся западные самолеты на запчасти, а параллельны...
Курс на Aliexpress вновь пошел на снижение
terenty79
16:09
это все из за хохлов. во первых все эти базы хохлядские аутсортиры ранее клепали. а сейчас из за работы сбу, они сливаются один за одним. во вторых реально, из за военной операции, многие it дриснули ...
Количество утечек баз данных российских компаний возрастает три месяца подряд
Мать шешенбека
16:08
ПОСТ, кек, ты шо говел? православный шеша
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
Мать шешенбека
16:07
на каком пуле майнил? скинь скрин с кошелем, можешь потереть его
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
RadeoForce
16:04
не ругайте гармониста, он играет, как умеет
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
RadeoForce
16:04
да понятно, что за тип этот автор. Пост для тех, кто его продолжает читать по незнанию
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
LastAtlant
15:59
К сведению автора алюминий и медь в водной среде это и есть проблема))
Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем