На старте стоимость была значительно ниже.

После принятия закона о параллельном импорте прошло уже около месяца. За это время магазины получили несколько категорий товаров, в том числе и смартфоны Samsung. Никак не могли завезти только устройства марки Apple, потому что у неё есть круглосуточный доступ к статистике использования смартфонов, и при желании в компании могут заблокировать смартфоны, работающие не в том регионе, в котором должны.

реклама

Мы уже рассказывали, что в случае, если это произойдёт, российским вендорам придётся брать всю полноту ответственности на себя, возмещая клиентам полную стоимость товаров. Предполагалось, что идти на такой риск розничные сети не станут, однако произошло обратное. Совсем недавно первую партию iPhone 13 Pro в цвете Alpine Green получил "Эльдорадо". Вот ценники:

iPhone 13 Pro Alpine Green 256 Gb – 140 тыс. рублей

iPhone 13 Pro Alpine Green 128 Gb – 130 тыс. рублей

iPhone 13 Pro Alpine Green 512 Gb – 180 тыс. рублей

iPhone 13 Pro Alpine Green 1 Tb – 200 тыс. рублей

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Как и в случае с Samsung, iPhone 13 Pro из "Эльдорадо" по параллельному импорту стоит примерно в два раза дороже, чем в Казахстане.

Источник.