В этом месяце мы рассказывали, что на полках в некоторых магазинах США уже настолько много видеокарт, что между ними даже можно выбирать, а не хватать первую попавшуюся, как в прошлом году. С того момента ситуация изменилась, а цены на ускорители упали ещё больше. Сегодня мы наглядно проанализируем, на сколько изменились цены видеокарт AMD и nVidia в Европе с 10 по 31 мая. Разница – 21 день.
|AMD
|RX 6400
|RX 6500 XT
|RX 6600
|RX 6600 XT
|RX 6650 XT
|RX 6700 XT
|RX 6800
|RX 6900 XT
|RX 6950 XT
|Цена уровня 10 мая, евро
|183
|200
|355
|430
|–
|570
|950
|1200
|–
|Цена уровня 31 мая, евро
|178
|178
|315
|419
|449
|529
|829
|968
|1230
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Что касается собранных данных, вполне очевидно, что сильнее всего подешевели флагманские чипы: RX 6900 XT (на $230) и RX 6800 (на $120). RX 6500 XT стоит ниже рекомендованной стоимости на $45. Вероятнее всего, дешеветь дальше она не будет. В то же время большой потенциал демонстрирует RX 6800: на данный момент стоимость карты превышает РРЦ на $250.
|nVidia
|RX 3050
|RX 3060
|RX 3060 Ti
|RTX 3070
|RTX 3070 Ti
|RTX 3080
|RTX 3080 Ti
|RTX 3090
|RTX 3090 Ti
|Цена уровня 10 мая, евро
|354
|410
|600
|680
|750
|900
|1290
|1750
|2150
|Цена уровня 31 мая, евро
|310
|420
|534
|620
|750
|870
|1250
|1620
|2000
В поколении Ampere самую позитивную динамику к снижению показывают топовые RTX 3090 Ti (-150 долларов) и RTX 3090 (-130 долларов). Как видно из таблицы, адаптерам nVidia ещё есть куда дешеветь. Например, РЦЦ RTX 3060 составляет $329, а не сегодняшние $420.
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