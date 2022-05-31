В США адаптеры уже можно найти по РРЦ.

В этом месяце мы рассказывали, что на полках в некоторых магазинах США уже настолько много видеокарт, что между ними даже можно выбирать, а не хватать первую попавшуюся, как в прошлом году. С того момента ситуация изменилась, а цены на ускорители упали ещё больше. Сегодня мы наглядно проанализируем, на сколько изменились цены видеокарт AMD и nVidia в Европе с 10 по 31 мая. Разница – 21 день.

AMD RX 6400

RX 6500 XT

RX 6600

RX 6600 XT

RX 6650 XT

RX 6700 XT

RX 6800

RX 6900 XT

RX 6950 XT

Цена уровня 10 мая, евро 183 200 355 430 – 570 950 1200 – Цена уровня 31 мая, евро 178 178 315 419 449 529 829 968 1230

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Что касается собранных данных, вполне очевидно, что сильнее всего подешевели флагманские чипы: RX 6900 XT (на $230) и RX 6800 (на $120). RX 6500 XT стоит ниже рекомендованной стоимости на $45. Вероятнее всего, дешеветь дальше она не будет. В то же время большой потенциал демонстрирует RX 6800: на данный момент стоимость карты превышает РРЦ на $250.

nVidia RX 3050 RX 3060 RX 3060 Ti RTX 3070 RTX 3070 Ti RTX 3080 RTX 3080 Ti RTX 3090 RTX 3090 Ti Цена уровня 10 мая, евро 354 410 600 680 750 900 1290 1750 2150 Цена уровня 31 мая, евро 310 420 534 620 750 870 1250 1620 2000





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В поколении Ampere самую позитивную динамику к снижению показывают топовые RTX 3090 Ti (-150 долларов) и RTX 3090 (-130 долларов). Как видно из таблицы, адаптерам nVidia ещё есть куда дешеветь. Например, РЦЦ RTX 3060 составляет $329, а не сегодняшние $420.

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