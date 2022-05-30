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Продажа за биткоины бытовых товаров в западных странах может поднять стоимость монеты до 250 000 долларов
Однако, это будет слишком дорогим удовольствием.
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На момент написания статьи курс первой криптовалюты колеблется в районе $30 600. По данным известного венчурного инвестора Тима Дрейпера, это далеко не рекордная цена биткоина. Если его вычисления верны, всего за пару дней, при необходимых переменах в обществе, биткоин способен прыгнуть до отметки в $250 тыс. Напомним, историческим максимумом для него считается $68 тыс.

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Инвестор отмечает, что в случае, если розничные продавцы хотя бы в самых крупных и богатых странах мира начнут повсеместно использовать биткоин как средство для оплаты товаров всех категорий, его ждёт неминуемый скачок в верх. Ключевую роль в бычьем цикле могут сыграть именно женщины, потому как 80% всех семейных расходов, по статистике, приходится на них.

Таким образом, покупка косметики, бытовой техники, средств для мытья посуды, другого рода химии, одежды, украшений и т.д. за BTC в теории может обогатить даже самых мелких держателей биткоинов.

По подсчётам, средняя комиссия у Visa или Mastercard в торговых точках составляет 2.9%, а в интернете – 3.5% за транзакцию. Комиссия блокчейна Bitcoin обойдётся ещё дороже – минимум в $9 за покупку. Следовательно, если каким-то образом снизить комиссию в сети BTC, покупать товары за криптовалюту станет выгодно не только пользователям, но и розничным магазинам.

Когда произойдёт массовое внедрение Bitcoin, и произойдёт ли вообще, инвестор не говорит, но зато он точно уверен в одном: чем раньше магазины решат принимать биткоин как средство оплаты, тем больше выгоды они получат.

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Генеральный директор биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид с такой точкой зрения полностью согласен. Тем не менее, по его словам, совершать ежедневные транзакции BTC сегодня крайне невыгодно. CEO Galaxy Digital также выступает "за" реализацию данной идеи, однако утверждает, что блокчейн в его нынешнем состоянии может не выдержать обработку десятков миллионов транзакций одновременно.
Источник.

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