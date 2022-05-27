Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
В России хотят использовать криптовалюту в качестве бартера на международных платежах
И таким образом обходить санкции.
анонсы и реклама
3060 за 50 тр - успей взять по старой цене
Необычная RTX 3080 все еще за 104тр
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX 3050 от 40 тр в Ситилинке
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Как известно, вследствие западных санкций Россия за некоторыми исключениями полностью потеряла возможность на совершение международных переводов. По словам Министерства финансов, это временно. Федеральный орган планирует пересмотреть вопрос о признании криптовалют финансовым активом на территории РФ, чтобы, в частности, одобрить статус "крипты" в качестве имущества. В таком случае, если идею поддержат на всех уровнях власти, в Минфине допускают, что цифровые валюты будут использовать для проведения международных бартерных сделок. В то же самое время "Ведомости" сообщают, что доработана предпоследняя версия закона о криптовалютах.

реклама

В ведомстве говорят, что рано или поздно криптовалюты утвердят в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и ИП, вследствие чего товары, услуги, поставки оборудования и любую другую деятельность граждане России смогут абсолютно легально оплачивать в криптовалюте, тем самым обходя санкции.

Собеседники "Ведомостей" отмечают, что в новой версии законопроекта также предлагается запретить рекламу непроверенных криптобирж и криптообменников, у которых отсутствует лицензия на ведение финансовой деятельности. Поисковики, соответственно, попросят убрать из выдачи вышеупомянутые структуры.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
-45% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 4000 в продаже за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 65тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
-50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке

Непосредственно знакомые с разработкой документа источники утверждают, что "легальные" биржи обяжут сотрудничать с правоохранительными органами и по запросу передавать все необходимые данные.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #криптовалюта #санкции
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Основатель Ethereum Виталик Бутерин предлагает создать Soulbound-токены: рассказываем, что это
Всё меньше американцев хотят применения санкций в ущерб себе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Петербуржец перепутал сеть Tor с форумом Rutor и взял заказ на убийство, думая что попал в Даркнет
21
NVIDIA уверяет, что российский рынок давал всего 2% прибыли и не планирует возвращаться в РФ
35
Биткоин дешевеет, а в тестовой сети Эфира снова случился сбой, который может отдалить переход на PoS
15
Цены на видеокарты начнут расти
68
В Европе назревает дефицит энергоносителей, а в Болгарии допустили покупку газа за рубли
19
Ученые из Юты обнаружили, что мягкие морские кораллы являются источником перспективного противоракового препарата
+
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 54 000 рублей
17
70 смартфонов Samsung получили стабильную версию One UI 4.1 на Android 12
2
Виталик Бутерин назвал причины обвала стейблкоина UST и предсказал падение популярного токена
3
MSI показала новые материнские платы AMD AM5 и двойной чипсет X670/E
2
SSD накопители M.2 PCIe 5.0 могут сменить форм-фактор и стать шире
+
Honor 70: официальные характеристики, реальные фотографии и цена
+
Самолетам «Boeing» российских авиаперевозчиков запретили приземляться в Китае
66
Обновленные характеристики RTX 40-й серии Ada Lovelace попали в сеть
21
"Макдональдс" подтвердил открытие ресторанов 12 июня в Москве
31
Специалисты AMD объяснили решение снабдить процессоры Ryzen 7000 интегрированной графикой
11
Четыре старых смартфона Xiaomi перестали получать обновления прошивки
3
Рогозин заявил, что европейцы пытаются перекупить контракты "Роскосмоса" со странами БРИКС
3
Появились характеристики RTX 4090, 4080, 4070 и 4060: много памяти и больше ядер CUDA
36
В Epic Games Store раздают BioShock The Collection — в России подарок забрать нельзя
49

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
68
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
161
Вспоминаем 10 самых удачных видеокарт Nvidia всех времен — от RIVA TNT2 до GeForce RTX 2060
74
Ищем достойные термопрокладки для видеокарты. Часть 1
102
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
9
Игры, созданные в одиночку
7
Чтобы найти инопланетян, мы должны разгадать таинственную историю происхождения Юпитера
+
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 1
1
Запоздалый обзор Xiaomi Pad 5 спустя время. Отличное железо с посредственным софтом
+

Сейчас обсуждают

RustamS
00:28
Да не, Сев Корея самая богатая страна в мире, они даже отправляют гуманитарку в США, по крайней мере так утверждают по их телевидению.
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
saf-saf
00:27
Ты хотел сказать Россия 8 лет терпела наезды в свой адрес от украинской хунты пришедшей к власти путем гос. переворота (насильственным путем, как хунте и подобает). Более того все эти 8 лет эта майдан...
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
Алексей Воробьев
00:27
Отлично, а лопасти ветрогенераторов уже перерабатывать научились или всё так же закапывают в землю? https://cdn.shazoo.ru/471057_pfxXxM7ric_snipaste_2020_10_11_02_01_06.png
Эксперты считают, что к 2035 году цены на ветровую энергию снизятся на 35%, а турбины станут выше, мощнее и эффективнее
Павел К
00:24
Точно 7900gs, ее менял на 8800gt, потом уже gtx460, давно это было перепутал все. Но то что разгон у нее был хорош, помню.
Вспоминаем 10 самых удачных видеокарт Nvidia всех времен — от RIVA TNT2 до GeForce RTX 2060
RustamS
00:23
Ну да, 24 февраля США вероломно без предупреждения напали на Украину! А как грохнуть?
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
Евгений Величко
00:21
ну доллар вырос понятное дело. Новая карта, с чего она рефаб?
Цены на видеокарты в магазинах РФ обвалились ниже февральских минимумов – Radeon RX 6600 за 30 000р
Fal1ty
00:13
В первые дни войны цены взлетят так что ахуеем все
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
Pavelshakh
00:09
Братан, за старания 5. За текст 1. Не покидает стойкое чувство, что это не самый лучший перегон текста через переводчик, либо банальная проблема с выражением своих мыслей на письме. Как будто человек ...
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 1
Артур Терегулов
00:08
Господи, что вы говорите, какие еще законные территории? Что за термин такой? Но если даже по закону, то официальное правительство которое на Тайване - оно более законное, а на остальной территории го...
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
Pavelshakh
23:57
Для полного счастья БП с полупассивом и будет огонь
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем