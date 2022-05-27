И таким образом обходить санкции.

Как известно, вследствие западных санкций Россия за некоторыми исключениями полностью потеряла возможность на совершение международных переводов. По словам Министерства финансов, это временно. Федеральный орган планирует пересмотреть вопрос о признании криптовалют финансовым активом на территории РФ, чтобы, в частности, одобрить статус "крипты" в качестве имущества. В таком случае, если идею поддержат на всех уровнях власти, в Минфине допускают, что цифровые валюты будут использовать для проведения международных бартерных сделок. В то же самое время "Ведомости" сообщают, что доработана предпоследняя версия закона о криптовалютах.

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В ведомстве говорят, что рано или поздно криптовалюты утвердят в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и ИП, вследствие чего товары, услуги, поставки оборудования и любую другую деятельность граждане России смогут абсолютно легально оплачивать в криптовалюте, тем самым обходя санкции.

Собеседники "Ведомостей" отмечают, что в новой версии законопроекта также предлагается запретить рекламу непроверенных криптобирж и криптообменников, у которых отсутствует лицензия на ведение финансовой деятельности. Поисковики, соответственно, попросят убрать из выдачи вышеупомянутые структуры.

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Непосредственно знакомые с разработкой документа источники утверждают, что "легальные" биржи обяжут сотрудничать с правоохранительными органами и по запросу передавать все необходимые данные.