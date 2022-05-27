Как известно, вследствие западных санкций Россия за некоторыми исключениями полностью потеряла возможность на совершение международных переводов. По словам Министерства финансов, это временно. Федеральный орган планирует пересмотреть вопрос о признании криптовалют финансовым активом на территории РФ, чтобы, в частности, одобрить статус "крипты" в качестве имущества. В таком случае, если идею поддержат на всех уровнях власти, в Минфине допускают, что цифровые валюты будут использовать для проведения международных бартерных сделок. В то же самое время "Ведомости" сообщают, что доработана предпоследняя версия закона о криптовалютах.
реклама
В ведомстве говорят, что рано или поздно криптовалюты утвердят в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и ИП, вследствие чего товары, услуги, поставки оборудования и любую другую деятельность граждане России смогут абсолютно легально оплачивать в криптовалюте, тем самым обходя санкции.
Собеседники "Ведомостей" отмечают, что в новой версии законопроекта также предлагается запретить рекламу непроверенных криптобирж и криптообменников, у которых отсутствует лицензия на ведение финансовой деятельности. Поисковики, соответственно, попросят убрать из выдачи вышеупомянутые структуры.
Непосредственно знакомые с разработкой документа источники утверждают, что "легальные" биржи обяжут сотрудничать с правоохранительными органами и по запросу передавать все необходимые данные.