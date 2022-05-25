После резкого обвала биткоина, случившегося менее месяца назад, криптовалютную отрасль всколыхнуло новое событие. 9 мая, по стечению обстоятельств, на монету Terra LUNA и стейблкоин TerraUSD (UST) была совершена масштабная фишинговая атака, в результате которой оба токена "пробили" точку невозврата, опустившись практически до нулевых значений. Напомним, ещё некоторое время до этого Terra на пике популярности стоила под $120 за монету.
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Согласно официальному представителю Terra в Twitter, разработчики криптовалюты ни на секунду не отчаиваются и не перестают работать над улучшением внутренней сети, хотя, казалось бы, в этом уже нет смысла. На страницах Twitter сообщается, что экосистема Terra путём голосования приняла Предложение 1623. Оно гласит, что криптовалюту ждёт генезис и перерождение.
По словам разработчиков монеты, на замену старым протоколам будут созданы новые. Старые возьмут название Terra Classic, а токен назовут LUNC. В то же время обещают новый эффективный блокчейн. Его запустят уже 27 мая. В сообщениях также говорится, что держателям Terra Classic, дабы подтолкнуть комьюнити к будущим инвестициям, будут выплачены проценты в связи с обрушением курса.
Внимание, далее возможны ошибки перевода. Корректные данные вы можете найти в документе Governance proposal.
Если кратко, возмещение распределят таким образом:
- Держателям LUNA до атаки: 35%
- Держателям UST до атаки: 10%
- Держателям LUNA после атаки: 10%
- Держателям UST после атаки: 15%
- Общему пулу: 30%.
Для получения средств старый протокол LUNA будет обнулён. О судьбе стейблкоина и его возможном возрождении разработчики не упоминают.
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