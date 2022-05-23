Последние недели после того как курс рубля по отношению к доллару резко стабилизировался и начал стремительными темпами укрепляться, экономические эксперты стали подозревать Центробанк в искусственном регулировании валютного рынка. В частности, банку предъявляли две претензии:
- Продажа огромного количества иностранной валюты для укрепления курса рубля и создания фиктивного "предложения" на рынке.
- Требование компаниям продавать полученную валюту в течение 3-х дней (теперь 3-х месяцев).
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Таким образом, говорили экономисты, курс рубля укрепляется за счёт несуществующего предложения на доллары и резкого сокращения импорта иностранных товаров. Чтобы опровергнуть данную теорию, агентство "Интерфакс" отправило в ЦБ официальный запрос с просьбой разъяснить ситуацию.
Как сообщает Банк России в официальном ответе "Интерфаксу", вышеупомянутая информация не соответствует действительности. В этом случае можно сделать лишь один вывод: курс рубля полностью рыночный, и это не подлежит оспариванию.
Напомним, в начале мая в ЦБ предложили снизить количество обязательно продаваемой валюты для сырьевых экспортёров с 80% до 50%. По словам Центробанка, именно они пропускают через себя наибольшую часть всей валютной выручки, поэтому следующие меры должны позитивно отразиться на динамике курса рубля. На данный момент предложение в силу не вступило.
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