В ответ на постоянные санкции против России стран ЕС и США, в РФ приняли решение ввести против недружественных стран т.н. контрсанкции – специальный набор мер, направленный на переубеждение американских властей в правильности принимаемых ими решений. В частности, первым этапом контрсанкций стал запрет на въезд в РФ для 963-х граждан США.
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Полный список появился на сайте МИД РФ. Из наиболее значимых и узнаваемых в мире персон там можно выделить президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, вице-президента Камалу Харрис, сына президента Хантера Байдена, директора ФБР Кристофера Рэя, экс-представителя Белого дома Джен Псаки, директора ЦРУ Уильяма Бернса и актёра Моргана Фримана.
Как подчёркивают в МИД, данные контрсанкции – всего лишь вынужденная мера или "отскок бумеранга". Американский народ, говорят в заявлении, не виноват в недочётах властей, и именно его в России уважают. В то же время по отношению к американским властям, разжигающим в мире русофобию, и дальше будут приниматься аналогичные меры.
Все граждане США, перечисленные в списке МИД, получили запрет на въезд в Россию на постоянной основе. Иными словам, пересечь границу РФ официально или неофициально им не удастся до того момента, пока с них не снимут санкции. Когда это произойдёт, и произойдёт ли вообще, в дипведомстве не уточняют.
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