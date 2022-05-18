И на 22% больше кадров на ватт.

Не так давно AMD сделала очередное громкое заявление о производительности графических ускорителей Radeon RX 6×50 XT, чтобы помочь геймерам определиться в выборе между Radeon и GeForce. Или ещё больше их запутать.

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Так и или иначе, главным образом всё сводится к топовой модели поколения – RX 6950 XT. По данным AMD, карта обгоняет RTX 3090 по всем показателям: она дешевле ($1 100 против $1 700), мощнее в играх (105 fps против 91 fps) и потребляет меньше электроэнергии (335W против 350W). Из этого следует, что, по строго теоретическим подсчётам, RX 6950 XT предлагает на 80% больше производительности на доллар, чем RTX 3090, и на 22% больше кадров на ватт.

Заслуживает упоминания более бюджетная карта – RX 6650 XT ($400), которая не относится к премиум-сегменту. Если сравнивать её с RTX 3060 ($430), то она на 54% быстрее на доллар и предлагает на 35% более высокую частоту кадров на ватт.

Наибольшую разницу демонстрирует наглядное сравнение RX 6400 ($160, 67 fps, 53W) и GTX 1050 Ti ($192, 42 fps, 75W). По информации AMD, первая на 89% мощнее по показателю fps/$ и на 123% эффективнее в играх по fps/ватт.

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Эксперты Hardwaretimes эти показатели подтверждают, однако призывают не забывать, что трассировка лучей у AMD RDNA 2 до сих пор находится на крайне низком уровне. Маскирует недостатки Radeon RX 6×50 XT лишь ограниченное количество игр, поддерживающих трассировку.

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