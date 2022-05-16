Автомобильному производству "Москвич", ликвидированному в 2010-м г. вследствие банкротства, предстоит "возрождение" – мер Москвы Сергей Собянин официально подтвердил намерение властей перевести столичный французский завод Renault на баланс города. После небольших реконструкций, которые будут проведены КамАЗом совместно с Минпромторгом России, на заводе впервые за 12 лет снова появятся "Москвичи".
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По словам Собянина, на завод Renault, переданный в собственность города, уже строятся большие планы. Например, в первое время "Москвичи" будут выходить со стандартным двигателем внутреннего сгорания (ДВС), однако в ближайшее время на очередь станут и электромобили.
Глава города отмечает, что перестановки и перепланировки никак не повлияют на рабочий коллектив – большая часть работников сохранит вакансии. Сообщается также, что французская компания сможет выкупить свои 67,69% акций автоконцерна шесть следующих лет.
Напомним, с российского рынка Renault ушла из-за российской военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля. В Минпромторге говорили, что компания передала всю свою долю в АвтоВАЗе государственному научному центру НАМИ. Сделка составила символический 1 рубль.
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