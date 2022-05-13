После начала спецоперации на Украине курс рубля побил исторический минимум и упал по отношению к доллару до 140-150 рублей. В период с 5 по 10 марта фиксировались превышающие 140 рублей за доллар суммы, а уже после 20 марта курс стабилизировался и начал понемногу укрепляться. Сегодня, когда 1 доллар можно было купить за 64 рубля, американское агентство Bloomberg признало национальную валюту России лучшей валютой этого года.
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В Bloomberg сообщают, что курс укрепился до рекордных значений в основном из-за своевременных действий Центробанка РФ: введения высокой комиссии на любой обмен (изначально она превышала 12%), ограничения на вывод (сегодня можно купить не более $10 тыс. при условии, что выдаваться будет валюта, поступившая после 10 апреля), отключения переводов трансферов в другие страны, требования к частным компаниям продавать большую часть наличной валюты, а также благодаря недавнему закону об оплате российского газа и нефти в рублях.
Все эти меры, отмечают в агентстве, позволили не только закрепить курс рубля на необходимом уровне, но ещё и в процентном значении "обвалить" доллар на 18%, а евро на 22% за прошедший месяц. Тем не менее, по слухам, на достижение курса 64 рубля за доллар было "сожжено" около 20 млрд руб. Центробанк эту информацию пока что не подтвердил, но и не опроверг.
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