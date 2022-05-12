О планах по импортозамещению они, видимо, не слышали.

Начало спецоперации России на Украине ознаменовала череда ухода иностранных компаний. В том числе жизненно важной тайваньской TSMC – крупнейшего в мире производителя микросхем и полупроводников, использующихся буквально в каждом современном электронном устройстве. Следом за TSMC не смогли работать российские производители процессоров МЦСТ и "Байкал Электроникс": санкции со стороны Великобритании сделали невозможной закупку архитектуры Arm.

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Одновременно с этим TSMC расторгла контракты с другими российскими IT-компаниями, что полностью остановило сборку чипов "Эльбрус" и Baikal. Тогда-то и был разработан план по импортозамещению, исходя из которого, более-менее конкурентный продукт отечественного производства в сфере полупроводников появится к 2027 году. Западные эксперты из Content Review с этим категорически не согласны.

По мнению зарубежных аналитиков, изучающих особенности российского рынка, оборудование для необходимого техпроцесса в РФ нет. Оно имеется в США и на Тайване. Оба государства ввели против России жесткие экономические и технологические санкции, и снимать их в ближайшее время не планируют.

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Эксперты отмечают, что на создание новой производственной цепочки полупроводников с самого начала России потребуется около 15 лет: с учётом того, что в стране останутся квалифицированные кадры. Упомянули на Content Review и завод "Микрон" в Зеленограде. Аналитики не считают, что он обладает мощностями, способными на реальное импортозамещение.