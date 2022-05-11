Еврокомиссия должна найти решение последующим проблемам.

С самого начала обсуждения эмбарго на российскую нефть в ЕС возникли серьёзные проблемы. Как выяснилось позже, наибольшая из них – категорическая позиция Венгрии, где заявили, что отключение нефти из России сравнимо с экономической атомной бомбой, сброшенной прямо в центр Будапешта. Одна из причин – после успешного введения эмбарго, цены на энергоносители в Венгрии увеличатся минимум на 60-70%. Очевидно, что прыгнет стоимость перевозки товаров, цены на них тоже поползут вверх. За ними могут нарушиться целые производственные цепочки.

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В связи с этим, глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Будапешт готов поддержать эмбарго только на определённых условиях. Во-первых, ЕС должен выделить временную финансовую помощь на закупку топлива из других источников. Во-вторых, нефть, поступающая в Венгрию по трубопроводу, должна идти без перебоев и дальше.

Вопросы финансовой помощи для Венгрии уже были обсуждены в Еврокомиссии, где пришли к выводу, что требования главного импортёра российской нефти имеют свои резоны и должны быть услышаны. По мнению ЕК, если Венгрия согласится на шестой пакет санкций против РФ и утвердит эмбарго на энергоресурсы, государство незамедлительно получит компенсацию.

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Новую энергетическую стратегию ЕС планируют обсудить на следующей неделе. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что послы стран-участниц в данном вопросе к согласию прийти не могут. В этой связи необходимо созвать заседание Совета ЕС на уровне глав МИД 16 мая.

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