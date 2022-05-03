С начала 2022 года ситуация на рынке полупроводников постепенно показывает заметные улучшения. Вначале упал рынок криптовалют, за ним повысилась сложность майнинга и, как следствие, на полках наконец начали появляться видеокарты. Американские дилеры сообщают, что ускорителей настолько много, что между ними можно даже выбирать, не выхватывая первый попавшийся по заоблачной цене.
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Тем не менее, несмотря на череду хороших новостей, глобальный кризис полупроводников, считает CEO Intel Пэт Гелсинджер, продолжится до аж 2024 года включительно. В более или менее стабильной ситуации, достать процессоры будет также сложно, как и сейчас.
В интервью местному телевизионному каналу CNBS Гелсинджер рассказал, что нехватка чипов вышла на новый уровень: дефицит микропроцессоров сказался на литейных машинах, производящих полупроводники, что в свою очередь создало замкнутый круг: чтобы запустить производство на докризисном уровне, нужно больше проводников; чтобы получить новую партию полупроводников, нужно запустить их массовое производство. Гелсинджер и его команда уверены, что такой ход событий ещё больше усугубит ситуацию. Как минимум до 2024 года.
Стоит отметить, что уже продолжительное время из-за дефицита чипов на рынке техники категорически не хватает приставок нового поколения PS5. Рост количества Xbox Series X и уменьшение количества PS5 связано с тем, что Microsoft платит дополнительные суммы за приоритет на заводские чипы TSMC.
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