Австрия, Венгрия и Словакия, как сообщается, позицию поменяли.

Вчера правительство Германии с уверенностью заявило, что страна готова полностью отказаться от импорта российской нефти в любую минуту. Такая решимость обусловлена тем, что на сегодняшний момент энергоресурсы РФ занимают в доле импорта Германии не более 12%. По сравнению с февральскими 36%, это большое достижение в сфере импортозамещения. Тем не менее, решение должны принять не только в ФРГ. Вето на эмбарго наложили в Австрии, Венгрии и Словакии. В особенности против крайности протестовали в Венгрии, где большая часть нефти закупается у российских поставщиков.

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Как сообщает авторитетное агентство ZDF со ссылкой на европейских дипломатов, "проблему" с вето в некоторых странах уже удалось уладить: Австрия, Венгрия и Словакия более против эмбарго не выступают. Таким образом, в ЕС больше не осталось стран, готовых отклонить решение о прекращении импорта нефти из РФ. За исключением, конечно, Испании и Италии, где считают, что эмбарго крайне негативно повлияет на потребительские цены.

Член венгерского правительства Золтан Ковач в своём Twitter-аккаунте новость о Венгрии опроверг. По его словам, в редакции ZDF явно ошиблись: в правительстве по-прежнему не поддерживают санкции Евросоюза.

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Напомним, сегодня утром Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал новый пакет санкций ЕС против России. В большинстве своём в нём идётся про отказ от российской нефти до конца 2022 года. То же самое касается и природного газа. До зимы 2022 ЕС либо совсем перестанет его закупать, либо в разы сократит количество импорта.

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