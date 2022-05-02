Многим пользователям интернета, а особенно любителям инвестиций в криптовалюты, знакома история создания первого блокчейна Bitcoin и его основателя Сатоши Накамото. После публикации в 2008 г. White Paper о криптовалюте, прошёл год, и программист в 2009 г. намайнил первый блок Bitcoin. Последние упоминания Накамото датированы 26 апреля 2011 года, когда разработчик по своей воле перешёл в другие проекты. Ранее считалось, что решение об уходе он принял сам. Однако есть и другая теория.
реклама
Редактор журнала "Биткоин" Пит Риццо провёл расследование и выяснил, что в последние дни службы блокчейну BTC Сатоши Накамото передал все свои знания и наработки некому Гэвину Андерсену – ещё одному программисту со знаменитой фамилией. В своём Twitter-аккаунте Пит Риццо рассекретил информацию, доказывающую, что прямо перед исчезновением Накамото тот самый Андерсен получил приглашение посетить управление ЦРУ США и обговорить перспективы Bitcoin. Так он и сделал, вскоре после чего создателя биткоина больше не видели.
В сообщении 11 лет назад, перед визитом в ЦРУ, Андерсен тоже выразил определённые опасения по поводу внезапного приглашения. Тем не менее, ещё тогда он написал, что цели его команды и правительства не могут отличаться. Главной на то время миссией Гэвин Андерсен ставил возможный шанс развеять заблуждения о Bitcoin, доказать, что это не финансовая пирамида, а также сделать мир чуточку лучше за счёт инноваций в систему международных платежей.
Источник.