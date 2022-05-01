Судя по тестам, консоль и правда получилась неплохой.

В конце февраля этого года Sony выпустила портативную консоль Steam Deck с разрешением 1280x800 пикселей и весьма неплохими характеристиками. В некотором плане приставка даже не боится топовых тайтлов вроде The Witcher 3: Wild Hunt, Grand Theft Auto 5 или Devil May Cry 5.

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Есть у неё и свои нюансы. Например, она чрезвычайно большая, как для портативной консоли, и едва помещается даже в самые большие рюкзаки. В таком виде, соответственно, её не очень удобно переносить с места на место. Ещё один недостаток (временный) – высокая стоимость. Сегодня в магазинах устройство можно взять минимум за 150 тыс. рублей ($2 100) при рекомендованной цене в $650.

Главный конкурент Steam Deck – PlayStation 5, и в большинстве тестов консоль Sony обгоняет противника с отрывом. Но в God of War получилось наоборот. Из-за того, что Steam Deck воспроизводит игры в меньшем разрешении, на исходном экране дальность прорисовки и количество объектов в кадре значительно выше, чем на PlayStation 5. Это происходит потому, что PS5 запускает GoW в режиме совместимости, а Deck имеет встроенную оптимизацию под ПК.

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Стоит отметить, что на PS5 можно свободно играть в God of War в 4K, притом с 60 fps. В то же самое время на загрузку игр Deck, как правило, требуется на 5-10 сек. меньше, чем PS4 и PS5.