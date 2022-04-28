Elder Scrolls без драконов – не годится.

Опубликованные вчера слухи по поводу The Elder Scrolls VI инсайдером SKULLZI, похоже, оказались фейковыми. В них утверждалось несколько занимательных деталей, однако подавляющее большинство скорее разочаровывало. Например, инсайдер сказал, что в игре не будет драконов; что проект на ранней стадии разработки, а релиз задержится аж до 2025-2026-го года. Кроме того, упоминалось большое значение предательств и политической системы как части игрового мира.

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Данную информацию взялся подтвердить или опровергнуть бывший журналист Bloomberg Джейсон Шрайер. Его интерес вызван тем, что он, являясь, наверное, одним из главных инсайдеров игровой индустрии, а особенно серии The Elder Scrolls, таких слухов не слышал. После того как журналист обратился по внутренним источникам, связанным с руководством ZeniMax Online или Bethesda Game Studios, его информаторы слухи от SKULLZI назвали просто чушью.

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Исходя из данных Шрайера, если слухи действительно врут, в The Elder Scrolls таки будут драконы, основной сюжет, вероятно, будет происходить вовсе не в Хаммерфелле, а вот дата выхода игры – вопрос очень спорный. Как известно, сегодня все мощности Bethesda направлены на разработку космического Action/RPG Starfield. Релиз проекта назначен на 11 ноября 2022 года. С параллельным созданием новой части The Elder Scrolls и "допиливанием" Starfield разработчики могут не справиться.

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