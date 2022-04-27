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Инсайдер: nVidia тестирует видеокарту поколения RTX 4000 с мощностью в 900 Вт
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Пару дней назад инсайдер с ником kopite7kimi написал у себя в Twitter, что прямо сейчас nVidia тестирует новую видеокарту из будущего поколения RTX 40 с потреблением 500 Вт. Если не мыслить совсем критично, в это даже можно поверить, т.к. вероятно, речь идёт про флагманскую RTX 4090. По предположениям, релиз трёх базовых чипов линейки Ada Lovelace (RTX 4070, 4080 и 4090) намечен на сентябрь.

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Сегодня инсайдер раскрыл ещё один интересный факт. По его сообщениям, на мощностях nVidia началось тестирование полноценного графического ускорителя следующего поколения AD102 с потреблением 900 Вт, питаемого двумя 16-контактными разъемами PCIe.

Если такая карта реально существует, и она ориентирована на массового покупателя, нет сомнений в том, что kopite7kimi упомянул именно RTX 4090 Ti. Инсайдер также добавил, что у новой карты будет не 24 GB видеопамяти, как у RTX 3090 Ti, считающейся ныне слишком производительной для стандартных задач, а 48 GB памяти GDDR6X. Кроме того, чип получит увеличенную частоту.

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Напомним, по словам kopite7kimi, в характеристики GeForce RTX 4080 будет входить 16 GB памяти GDDR6X и стандартное для GA102 потребление. Пока засекреченный процессор AD104 будет питать RTX 4070 с 12 GB памяти GDDR6 и мощностью в 300 Вт.
Источник.

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#nvidia #nvidia geforce #rtx 40 #rtx 4000
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