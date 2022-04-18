Пользователь Reddit первым увидел несуществующую рекламу GTA 6.

Не так давно мы рассказывали вам про авторитетного инсайдера, поделившегося сведениями, что практически финальная версия Grand Theft Auto 6 была готова ещё в 2020 году. Однако высшее руководство Rockstar в самый последний момент передумало, оценив жалобы игроков на скучный и однообразный контент в Red Dead Redemption 2. Результат – создание игры такого масштаба с нуля.

реклама

Сегодня утром пользователь Reddit с ником LegalWallhacks утверждал, что видел на YouTube рекламу той самой GTA 6. Вначале ему не поверили, ведь такого быть не может: разработчики игру ещё даже не анонсировали, а реклама уже крутится по площадкам.

Этот нюанс пользователь отметил, и поделился скриншотом реально существующей рекламы. На нём всё кажется подлинным: логотип Rockstar Games (чуть изменённый), название игры, лейбл, дата релиза (май 2022) и т.д.

Тем не менее, нет сомнений, что реклама фейковая. Люди, знакомые со многими тайтлами воочию, быстро уточнили, что "трейлер" GTA 6 может показаться настоящим только для тех, кто никогда не играл в GTA V, Crew 2, Forza Horizon или Need for Speed. Всё просто: кадры из фейковой рекламы GTA 6 состоят из разных частей этих игр, склеенных вместе таким образом, чтобы получился правдоподобный ролик. Вне всяких сомнений, на него потратили много усилий.

анонсы и реклама RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Напомним, официальную дату выхода Grand Theft Auto 6 в студии Rockstar не объявили. Сотрудники лишь упомянули, что разработка новой части идёт полным ходом. Деталями создания игры, дабы не повторять ошибок Киберпанк 2077, они делиться с комьюнити не хотят. Насчёт предполагаемых дат релиза игры: их 2. Менее вероятная – конец 2022 года.

Более вероятная – 1-3 квартал 2024 года.