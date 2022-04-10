"Санкции помешают Москве выполнить свои обязательства".

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s, после небольшого перерыва, вновь изменило статус Российской Федерации. Совсем недавно сообщалось, что состояние внешнего долга РФ находится на преддефолтном уровне (CC – дефолт более чем вероятен). Специалисты S&P ссылались на то, что страна не сможет погасить внешний долг перед иностранными заёмщиками из-за слишком большого количества санкций, наложенных на неё. Тогда говорилось, что если следующий платёж не будет произведён, российская экономика получит статус технического дефолта.

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Рублёвый платёж по основному долгу в долларовых еврооблигациях был отправлен в понедельник. Несмотря на это, мнение экспертов S&P ничуть не изменилось: там по-прежнему уверены, что грядущие платежи Россия себе позволить не сможет, так как на это повлияют новые пакеты санкций. В агентстве отмечают, что США и ЕС, вероятно, хотят заставить правительство РФ либо забирать замороженные резервы, тем самым охлаждая геополитическую обстановку, либо признать в стране дефолт и на время отказаться от выплаты госдолга.

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Новый статус России по версии S&P Global Ratings – SD – выборочный дефолт. В такую категорию попадают страны, которые скорее всего не смогут рассчитаться с внешними держателями долга. Другими словами, в S&P прогнозируют, что Россия способна оплачивать лишь несколько видов обязательств, а не все одновременно. В Минфине по поводу грядущего дефолта заявляют, что его можно не ждать. Россия неоднократно доказывала, что располагает необходимыми средствами, и в будущем продолжит исправно переводить деньги по счетам. Напомним, на 1 января 2021 внешний долг РФ оценивали в 56.7 млрд долларов.

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