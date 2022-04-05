В то же самое время флагманские модели перестали интересовать пользователей.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В начале марта, когда некоторые иностранные компании покинули Россию (по состоянию на 9 марта: Lenovo, Panasonic, Samsung, Apple, Sony), стало понятно, что на рынке смартфонов скоро произойдут серьёзные изменения.

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Позже ряд стран ввёл против РФ технологические санкции, и цены на электронику стремительно поползли вверх. Устройства вышеперечисленных фирм уже официально не поставляются. Чем дольше затянутся санкции, тем дороже они будут стоить у перекупщиков. Это объясняется тем, что из-за надвигающегося дефицита нефти в Европе уже подорожал бензин, а значит, и конечная стоимость продуктов.

Как сообщают в ТАСС, на российском рынке мобильных устройств фиксируют новый тренд: пользователи массово отказываются от покупки дорогих флагманских моделей в пользу бюджетных или средне-бюджетных смартфонов.

Отечественные ритейлеры рассказывают, что с января по март 2022 года рынок смартфонов вырос на 15% в денежном выражении, однако интересный момент в другом. В первом квартале 2022, а особенно с конца февраля, сильно сократились продажи флагманов. Их теперь покупают на 30% меньше, чем в январе. В то же самое время на пике популярности находятся средне-бюджетные модели. Их с февраля по март стали покупать почти в 2 раза чаще. Спрос увеличился на 90%.

Эксперты объясняют это явление ничем иным, как сложной геополитической ситуацией и санкциями. Несмотря на эти два пункта, лидерами продаж и на данный момент остаются Samsung (33%), Xiaomi/POCO (25.8%) и Apple (15.5%).

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В том случае, если санкции не снимут, а ведущие игроки мобильного рынка не вернутся в Россию, ожидается резкое увеличение китайской продукции. Особенно – китайских смартфонов. Место премиальных моделей Apple вполне могут занять относительно более доступные Xiaomi, Huawei, OnePlus, Honor, realme или ZTE.

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