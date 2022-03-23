Что делать с Apple – неизвестно, но с компанией разговаривают.

Первые санкции, наложенные на Россию, показали, что в некоторых областях импортозамещением нужно было заниматься лучше: автомобильная промышленность и техника пострадали больше всех остальных. Стоимость легковых автомобилей уже поднялась на 30-60%, а с рынка мобильных устройств ушёл крупнейший игрок – Apple. Казалось, что позволить не самые дешевые iPhone последнего поколения могут не многие, но уход компании оставил пользователей без новых смартфонов и знаменитого сервиса.

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Сегодня, как сообщает Минцифры России, владельцы операционных систем Android и iOS имеют риск однажды получить вместо своих устройств "кирпичи": если смартфоны в РФ отключат от официальных магазинов приложений, они фактически станут бесполезными. Разве что, подсветить что-то фонариком или сфотографировать пейзаж на камеру. Чтобы предотвратить такие последствия, глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в России создадут отечественный магазин для Android-смартфонов.

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С Apple чуть сложнее. Её ОС и близко не такая открытая, как Android, и так просто взять и создать собственный маркетплейс для приложений внутри неё не получится. Тем не менее, в Минцифры сообщают, что с представителями компании ведут конструктивный диалог, и у них определённо есть адекватная позиция. В Минцифры надеются, что пока ведётся работа над магазином приложений для Android, смартфоны Apple не превратятся в "кирпич".

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