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RTX 3090 Ti могла бы стоить в России более 500 тысяч рублей
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Спустя долгое время после того как в начале января текущего года nVidia объявила о существовании топовой RTX 3090 Ti, мы наконец сможем увидеть, что это за устройство, чем оно отличается от обычной RTX 3090, и так ли нуждалось поколение Ampere в его появлении. К сожалению, после предварительных данных, что nVidia прекратит поставки своих устройств в РФ, из-за дефицита и пандемии карты будут продаваться по заоблачным ценам.

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Китайские источники начали публиковать релизы о скором поступлении к ним долгожданной GeForce RTX 3090 Ti, у которой до этого были проблемы с памятью Micron GDDR6X. Если верить данным ритейлеров, рассказавших о первых ценниках, на старте продаж за RTX 3090 Ti будут просить не меньше $5 000, что по нынешнему курсу более 530 тыс. рублей. С учётом перевозок, дополнительных наценок и НДС можно предположить, что в РФ карты бы продавались за 600 тыс. рублей.

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По дополнительным сведениям, "народный" ускоритель GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ памяти производиться не будет. В nVidia по неизвестной причине решили его отменить. Тем временем за новую ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 GAMING OC в ДНС уже хотят 340 тыс. рублей по новому курсу. Средне-бюджетная видеокарта Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro стоит 175 тыс. рублей. RTX 3060 в продаже отсутствует.
Источник.

#nvidia #rtx 3090 ti
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Подожду, когда будет 1кк. А если серьезно. Ритейлеры видимо думают, что в эпоху проблем и перебоев во всём люди будут текстолит по таким ценам брать. Ага. Привет, банкротство. Вас барыг вообще не жалк...
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проорал и уже четыре сообщения на эту как-бы ошибку, которую заглот не специально сделал. На доширак заглот уже заработал, а вы и дальше комментирует, его как бы ошибки.
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Togtyui
19:57
Так и есть. Потом уже стоит не так, зубы выпадают, лысеешь, толстеешь и до всей этой беготни за самками и деньгами становится пофиг как-то
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