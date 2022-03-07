Цены на видеокарты продолжают подниматься.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Спустя долгое время после того как в начале января текущего года nVidia объявила о существовании топовой RTX 3090 Ti, мы наконец сможем увидеть, что это за устройство, чем оно отличается от обычной RTX 3090, и так ли нуждалось поколение Ampere в его появлении. К сожалению, после предварительных данных, что nVidia прекратит поставки своих устройств в РФ, из-за дефицита и пандемии карты будут продаваться по заоблачным ценам.

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Китайские источники начали публиковать релизы о скором поступлении к ним долгожданной GeForce RTX 3090 Ti, у которой до этого были проблемы с памятью Micron GDDR6X. Если верить данным ритейлеров, рассказавших о первых ценниках, на старте продаж за RTX 3090 Ti будут просить не меньше $5 000, что по нынешнему курсу более 530 тыс. рублей. С учётом перевозок, дополнительных наценок и НДС можно предположить, что в РФ карты бы продавались за 600 тыс. рублей.

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По дополнительным сведениям, "народный" ускоритель GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ памяти производиться не будет. В nVidia по неизвестной причине решили его отменить. Тем временем за новую ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 GAMING OC в ДНС уже хотят 340 тыс. рублей по новому курсу. Средне-бюджетная видеокарта Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro стоит 175 тыс. рублей. RTX 3060 в продаже отсутствует.

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