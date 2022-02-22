На поколение будет поставлена очень высокая ставка.

Вот уже продолжительный период времени видеокарты находятся за условной чертой. Преодолеть её сложно, если только у вас нет лишней кругленькой суммы, дабы переплатить за самый обыкновенный чип, ничем не отличающийся от тех, что продавались годами ранее. Сегодня, когда в nVidia не сообщают, что происходит с RTX 3090 Ti, когда закончится дефицит, а цены хоть на немного приблизятся к рекомендуемым, становится всё более ясно, что поколение Ampere провалилось.

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Не с громким треском или низкими продажами. Вначале пандемия Covid-19, заставившая миллионы людей сидеть дома круглые сутки, потом нашествие майнеров и как следствие – дефицит, оставили на поколении большое пятно неоднозначности. По словам портала Hardware Times, чьи источники указывают напрямую в недавний финансовый отчёт nVidia, в компании такого больше не допустят.

Со стороны может показаться, что даже такая большая корпорация едва ли сможет противопоставить что-то нехватке товаров, однако это не так. В руководстве nVidia планируют потратить на резервирование 5-нм мощностей у TSMC в конце 2022 года 10 миллиардов долларов. Все они, безусловно, пойдут на производство видеокарт нового поколения – RTX 4000 Ada Lovelace.

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Не сложно догадаться, кто за это заплатит. Вероятнее всего, стоимость ускорителей после того как они выйдут из дефицита незначительно поднимется на 5-10%, чтобы окупить сделку с TSMC. В случае, если она по каким-то причинам не состоится, выпуск RTX 4000 будет бесполезен и встречен пользователями со словами "Ну вот опять".

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