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Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
На поколение будет поставлена очень высокая ставка.
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Вот уже продолжительный период времени видеокарты находятся за условной чертой. Преодолеть её сложно, если только у вас нет лишней кругленькой суммы, дабы переплатить за самый обыкновенный чип, ничем не отличающийся от тех, что продавались годами ранее. Сегодня, когда в nVidia не сообщают, что происходит с RTX 3090 Ti, когда закончится дефицит, а цены хоть на немного приблизятся к рекомендуемым, становится всё более ясно, что поколение Ampere провалилось.

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Не с громким треском или низкими продажами. Вначале пандемия Covid-19, заставившая миллионы людей сидеть дома круглые сутки, потом нашествие майнеров и как следствие – дефицит, оставили на поколении большое пятно неоднозначности. По словам портала Hardware Times, чьи источники указывают напрямую в недавний финансовый отчёт nVidia, в компании такого больше не допустят.

Со стороны может показаться, что даже такая большая корпорация едва ли сможет противопоставить что-то нехватке товаров, однако это не так. В руководстве nVidia планируют потратить на резервирование 5-нм мощностей у TSMC в конце 2022 года 10 миллиардов долларов. Все они, безусловно, пойдут на производство видеокарт нового поколения – RTX 4000 Ada Lovelace.

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Не сложно догадаться, кто за это заплатит. Вероятнее всего, стоимость ускорителей после того как они выйдут из дефицита незначительно поднимется на 5-10%, чтобы окупить сделку с TSMC. В случае, если она по каким-то причинам не состоится, выпуск RTX 4000 будет бесполезен и встречен пользователями со словами "Ну вот опять".
Источник.

#nvidia #rtx 3000 #rtx 4000
9
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Коля Герасимов
04:49
Вот лучи и длсс это конечно круто - но интересно сколько еще поколений ждать прежде чем integer scaling начнет у нвидия работать с hdr
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Slow Mo
04:46
Акционеры от Куртки чет не в восторге,Думаю крипту на тормоза поставят из-за санкций против РФ после признания ЛНР и ДНР
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
Slow Mo
04:38
Без ЛНР и ДНР борщ какой-то не такой ,может баланда в Руине?
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
Pavel Patron
04:38
Мда. Советую сейчас покупать видеокарты те что есть в магазинах. Потому что новых поступлений вы больше не увидите при этой власти. Привет из ДНР
Доходы майнеров обвалились из-за снижения курса Эфира – возврат вложений может затянуться до 31 мес
Slow Mo
04:35
Амперы у каждого игромана стоят дома.ты че пропаганды куртки наслушался))))))))))
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
Денис Котов
04:33
Взял 6600 xt за 55к продал свою 1060 за 20к , в итоге она мне вышла 35к, производительность небо и земля, ну лучше конечно ждать у моря погоды пока что то там подешевеет, ага, удачи. А по поводу 3060 ...
5 причин не покупать видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 в 2022 году
Жорiн з Азову
04:32
Усэ будэ боршч и усэ будэ Украйина
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
s1nder
04:31
Не прошло и 5 лет, как вспомнили... майнер=-перекуп=крыса... хорошо что есть крысиный яД!
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
Денис Котов
04:26
Хахахахах 570 4к тащит, ору
5 причин не покупать видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 в 2022 году
ACDCOVER
04:24
Будем посмотреть, но больно жирненькие карты получатся, лакомство для майнеров.
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
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