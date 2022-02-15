Очевидно, стандартных вентиляторов карте не хватит.

В начале января менеджеры nVidia пообещали пользователям, что к концу месяца на рынке графических ускорителей появится самая топовая модель – RTX 3090 Ti. Её решения во время презентации CES 2022 показались вполне интересными, а дизайн привлекательным. Геймерским. Строгим и многообещающим. Тем не менее, к концу января никаких вестей об RTX 3090 Ti не было. Компания усердно замалчивала факт её разработки, из-за чего начали появляться первые подозрения о возможном переносе.

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Как позже выяснилось, в ходе разработки RTX 3090 Ti возникли серьёзные проблемы с видеопамятью и охлаждением огромного потенциала топовой видеокарты. Пока что неизвестно, перенесли ли в nVidia RTX 3090 Ti или просто забыли о ней упомянуть. Немного света на ситуацию проливает голландский ритейлер Motus. По данным магазина, ему известна точная дата поступления в продажу флагманских GPU nVidia Ampere.

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Если всё пойдёт по плану, видеокарты появятся на полках не раньше 2 марта. Более того, вторая страница заказа указывает, что топовая модель будет поставляться с 3-мя встроенными вентиляторами и жидкостным охлаждением в придачу. RTX 3090 Ti с TDP до 520 Вт не зря называют "стендовым прототипом" для проверки работоспособности будущих RTX 4080 и 4090 поколения Ada Lovelace.

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