Это одновременно хорошо и плохо.

Недавно стало известно, что nVidia решила не ограничиваться уже "заезженной" RTX 3090 и выпустить в скором времени её топовую версию Титан. Уже тогда пользователи не скрывали интереса к вопросу, зачем вообще нужна RTX 3090 Ti, если цены на неё поднимут до $4 000 минимум. Казалось, что смысла в её выходе нет. Немногим после выяснилось, что из-за внутренних проблем ускоритель на некоторое время отложили.

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По словам Igor’s Lab, существование RTX 3090 Ti можно объяснить. В лаборатории говорят, что топовая видеокарта не предназначена для топовых ПК, как можно было подумать на первых порах. Её истинная цель – стать первым прототипом графического процессора с потреблением выше 500 Вт. В nVidia хотели посмотреть, на что им рассчитывать при производстве таких чипов, как RTX 4080 и RTX 4090.

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Учитывая, что новое поколение будет ещё более требовательным к электроэнергии (судя по тому, что нам обещает nVidia), в компании хотели удостовериться, что 520 Вт и 24 Гб видеопамять GDDR6X смогут работать в паре без дополнительного охлаждения. Результат эксперимента мы уже знаем: память у RTX 3090 Ti перегревается, вследствие чего она до сих пор не вышла в массовое производство.

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