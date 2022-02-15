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Вице-премьер РФ: в ближайшие 8 лет Россия должна стать лидером на мировом рынке электроники
Наши товары на нашем же рынке пока что не могут составить конкуренцию иностранным.
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Как известно, в последние годы правительство РФ основную часть бюджета тратит на высокотехнологичные разработки и оборонную сферу, что подтверждает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, это привело к тому, что на нашем же рынке наша собственная продукция и близко не может составить конкуренцию товарам иностранного производства. В частности речь идёт о рынке электроники и носимых устройств, который наиболее "пострадал" от импорта.

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Чернышенко подчёркивает, что полное импортозамещение российскими технологиями американских должно произойти не позже 2030 года. Во-первых, из-за многих экономических и политических факторов развитие российской потребительской электроники может в перспективе оказаться важнейшей задачей отечественных производителей. Во-вторых, если опасения подтвердятся и в Украину будут введены войска, существует вполне реальная угроза 100%-х санкций против РФ.

Так, например, страна может лишиться всех смартфонов, ноутбуков, комплектующих для компьютеров и ещё многих вещей. В этом случае ослабление зависимости от иностранных производителей кажется необходимым.

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Подытоживая, вице-премьер утверждает, что по сравнению с заграничными корпорациями, отечественные отстали на хорошие несколько лет. До 2030 им предстоит не только удовлетворить спрос на внутреннем рынке, но и начать выход на международный рынок электроники, а в будущем войти в ТОП-5 лидеров по экспорту.
Источник.

#технологии
3
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