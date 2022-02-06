Все плохо - сложность постоянно растет, а доходность упала

В последнее время интернет только и говорит о прибылях, которые ежедневно получают майнеры криптовалюты. Об их влиятельности и больших возможностях тоже упоминается, и если вы самолично не майните, со стороны может даже показаться, что это прибыльное дело. На практике же как раз наоборот – убыточное.

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После ряда подрывных заявлений правительств и отдельных лиц о криптовалютах курс монет стремительно упал до низов, сложность добычи выросла (в некоторых монетах в 2 раза), а майнинговые фермы из средства для обогащения превратились в обычный стенд с видеокартами. Это хорошо видно на примере от издания tomshardware. Авторы портала провели диагностику цен на графические ускорители на eBay, наглядно продемонстрировав, какими потерями грозит сегодня покупка фермы из 6 видеокарт.

Самой "выгодной" в майнинге эфира можно назвать Radeon RX 5700 XT, но это не отменяет того, что ферма начнёт давать первые плоды аж спустя 521 день. Общая стоимость комплекта из 6 карт вместе с другими компонентами (смотрите ниже) затянет $5 620. В день ферма будет приносить почти $11.

Одной из самых невыгодных сборок является комплект из 6 топовых карт GeForce RTX 3090 за $16,630. Хешрейт 690 МH/s и ежедневный доход $23 обеспечены при условии, что вы готовы ждать 731 день до появления первых дивидендов.

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Наконец, самой неприбыльной оказалась GeForce RTX 3050. В день она будет приносить всего $4.27, а окупать себя начнёт почти через 3 года. В сборку для тестов также вошла материнская плата ASUS Prime Z390-P ($197), процессор Intel Core i3-9100 ($125), оперативная память 2x8GB DDR4-3200 ($58), накопитель WD Blue 500GB SSD ($50) и несколько других элементов. Общая стоимость – $758.

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