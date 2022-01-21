20% всего контента содержат нецензурную лексику.

Не секрет, что у нас, русских людей, за годы образовалась привычка нецензурно выражаться. Это касается, конечно, не всех. Чего стоит одно лишь наше Dota-комьюнити, о котором мы поговорим чуть позже. В очередной раз подсчитать, на каких ресурсах больше всего агрессивной лексики, взялась аналитическая компания Brand Analytics. В её рейтинг попали 30 порталов с рунета. Наш с вами сайт тоже присутствует.

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На 1 месте, имея самый большой процент токсичности (35% всего контента), закрепился ресурс prodota.ru. По названию не трудно догадаться, что тематикой его обсуждений является популярная соревновательная игра Dota 2. О том, как нецензурно выражаются её игроки в самих матчах, слышал уже наверное каждый. Примерно такой же накал происходит и на сайте. Чуть отстаёт, но всеми силами старается выбраться на 1 место не менее популярный портал 2ch.hk или "двач" – цент скандалов, распрей и выяснений отношений в рунете. Сайт анонимный, поэтому в выражениях там никто особо не стесняется.

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3 место досталось сайту "ЯПлакалъ" (yaplakal.com). Там с регулярной частотой публикуются жизненные истории пользователей. 11-е место из 30 занимает наш Overclockers.ru, где нецензурная лексика в комментариях к записям – не редкость. 20% всех комментариев, по данным аналитиков, содержат ярко негативные высказывания. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, желательно в цензурном виде.