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Overclockers.ru попал в рейтинг токсичных ресурсов рунета из-за негативных комментариев - сообщает РИА
20% всего контента содержат нецензурную лексику.
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Не секрет, что у нас, русских людей, за годы образовалась привычка нецензурно выражаться. Это касается, конечно, не всех. Чего стоит одно лишь наше Dota-комьюнити, о котором мы поговорим чуть позже. В очередной раз подсчитать, на каких ресурсах больше всего агрессивной лексики, взялась аналитическая компания Brand Analytics. В её рейтинг попали 30 порталов с рунета. Наш с вами сайт тоже присутствует.

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На 1 месте, имея самый большой процент токсичности (35% всего контента), закрепился ресурс prodota.ru. По названию не трудно догадаться, что тематикой его обсуждений является популярная соревновательная игра Dota 2. О том, как нецензурно выражаются её игроки в самих матчах, слышал уже наверное каждый. Примерно такой же накал происходит и на сайте. Чуть отстаёт, но всеми силами старается выбраться на 1 место не менее популярный портал 2ch.hk или "двач" – цент скандалов, распрей и выяснений отношений в рунете. Сайт анонимный, поэтому в выражениях там никто особо не стесняется.

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3 место досталось сайту "ЯПлакалъ" (yaplakal.com). Там с регулярной частотой публикуются жизненные истории пользователей. 11-е место из 30 занимает наш Overclockers.ru, где нецензурная лексика в комментариях к записям – не редкость. 20% всех комментариев, по данным аналитиков, содержат ярко негативные высказывания. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, желательно в цензурном виде.

#overclockers
97
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Иван Петров
21:41
лучше 15 назад
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нет. орехи люблю, они дорогие.
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Я здесь с 2002 года сижу. А ты с какого?
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и до оверклокерсов доберутся, вон пикабу уже потихоньку кошмарят. А то было "нам законы РФ не указ"
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это моё мнение о тебе - что, не нравится ? Ну так молчи и игнорь
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Пусть это мобильные чипы, пусть лишняя партия, но если там не дураки полнейшие, в Амд, они обязаны были ее подкрутить, чтобы она хотя бы опережала свою наследницу 5500ХT, и чтобы хотя бы была на уровн...
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так ты сам отсюда уйди. я это поддерживаю, и обязуюсь, если ты свалишь, ни одного матного слова более здесь не напишу.
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