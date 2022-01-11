Что стало реальным поводом – неизвестно.

Последние годы разные сообщества феминисток по всему миру начали активно атаковать некоторые ответвления игровой индустрии. Вначале досталось игровым персонажам: по версии тех, кто отстаивает права женщин, девушки в играх уж слишком привлекательны и нереалистичны. Под влиянием сообществ многие студии ввели "прогрессивную политику" и с красивой внешностью в играх покончили. После досталось онлайн-геймингу и кооперативам: стримерша-олень, ныне модератор Twitch, призвала отключить в играх голосовые чаты. В них якобы белые цисгендерные мужчины оскорбляют женщин.

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В начале 2022 года под раздачу феминисток попала целая игра, и не какой-то там неизвестный инди-тайтл, а S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Вследствие того, что разработчики, по версии феминисток, пропагандируют насилие и сексизм, против их игры была создана петиция с требование удалить 2-ю часть Сталкера либо отложить релиз, пока в ней не решат все упомянутые проблемы.

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Претензии феминисток заключаются в том, что игроки и фанаты серии игр S.T.A.L.K.E.R чаще всего оказываются слишком агрессивными и психически-нестабильными; негативно относятся к этническим принадлежностям. Из этого следует, что игры Сталкер подают подросткам плохой пример, пропагандируя при этом гендерную бинарность. При неизвестных обстоятельствах петиция была удалена авторами или администраторами сайта Change.org.