Недавно журналисты из CNBC провели маленькое расследование с целью узнать, насколько хорошо в Китае соблюдается запрет на майнинг. Как выяснилось, крупных трейдеров в стране вообще не осталось, а если они и продолжают работу, то делают это настолько незаметно, что о них никто не знает. Мелкие и средние майнеры тем временем к запрету остались равнодушны: их фермы не так велики, чтобы окупить переезд в другую страну.
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По сообщениям издания Bloomberg, промышленный майнинг на территории Китая уже не встретить, однако в законах остались тысячи маленьких лазеек, позволяющих добывать криптовалюту индивидуальным лицам и самозанятым. Так, наибольшее количество майнеров было выявлено среди сотрудников гос. учреждений, экспортёров компьютерной техники, сборщиков ПК, сервисных центров, операторов ресторанов.
Китайские СМИ призывают всех, кто занимался криптовалютой до нынешнего момента, перейти на другой вид заработка, так как виртуальные монеты угрожают стабильности собственной национальной экономики. Для более эффективной борьбы с майнерами власти КНР просят использовать специальные электронные устройства, отслеживающие расход электричества и способные на поиск ферм с видеокартами.
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