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Kachka За пост начислено вознаграждение
Покончив с крупными майнерами, власти Китая начнут бороться с индивидуальными домашними майнерами
Процесс уже запущен. Теперь каждый, кто добывает криптовалюту, под угрозой.
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Недавно журналисты из CNBC провели маленькое расследование с целью узнать, насколько хорошо в Китае соблюдается запрет на майнинг. Как выяснилось, крупных трейдеров в стране вообще не осталось, а если они и продолжают работу, то делают это настолько незаметно, что о них никто не знает. Мелкие и средние майнеры тем временем к запрету остались равнодушны: их фермы не так велики, чтобы окупить переезд в другую страну.

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По сообщениям издания Bloomberg, промышленный майнинг на территории Китая уже не встретить, однако в законах остались тысячи маленьких лазеек, позволяющих добывать криптовалюту индивидуальным лицам и самозанятым. Так, наибольшее количество майнеров было выявлено среди сотрудников гос. учреждений, экспортёров компьютерной техники, сборщиков ПК, сервисных центров, операторов ресторанов.

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Китайские СМИ призывают всех, кто занимался криптовалютой до нынешнего момента, перейти на другой вид заработка, так как виртуальные монеты угрожают стабильности собственной национальной экономики. Для более эффективной борьбы с майнерами власти КНР просят использовать специальные электронные устройства, отслеживающие расход электричества и способные на поиск ферм с видеокартами.
Источник.

#биткоин
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