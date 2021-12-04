Установка, очевидно, последовала сверху.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Не прошло и пары месяцев с тех пор как Роскомнадзор официально разрешил Telegram работать после нескольких неудачных попыток запрета, как российским операторам вновь последовал указ на блокировку. На этот раз не от Роскомнадзора. Все операторы внезапно отключили сервера Tor-браузера, его IP-адреса и все связанные с этим механизмы и алгоритмы.

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По сообщениям ресурса OONI Explorer, занимающегося мониторингом цензуры по всей глобальной паутине, блокировка Tor была не случайной, и планировалась задолго до приведения в действие. Начало блокировки датируется обедом вчерашнего дня и идёт по всей территории Российской Федерации.

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Если вы не подозреваете, что это за Tor и для чего он вообще нужен, когда есть обычные Chrome, Mazila, Opera и подобные, то вы на правильном пути. Простыми словами, весь интернет делится на обычный чистый интернет (т.н. "клирнет") и нижний интернет (даркнет). Браузер Tor в обход блокировок подключает пользователя к даркнету, но чаще всего им пользуются из-за опасений со стороны корпораций. Принято считать, что история браузера, переписки, пароли и т.д. хранятся на серверах у Google и ей подобных, где с личными данными может происходить всё, что угодно. Так вот, действия в Tor относительно "клирнета" не отслеживаются вообще.