Если чуть-чуть подумать, всё даже лучше, чем могло показаться.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2, как и все современные создатели видеоигр, стараются быть со своими клиентами максимально честными. Если системные требования обещают быть высокими, они так и говорят. Если стоимость максимальной комплектации Сталкера будет превышать почти 30 тыс. рублей, это не скрывают. Тем не менее, как выяснили фанаты, кое о чём разработчики таки решили умолчать. Речь идёт о микротранзакциях.

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Когда любители серии нашли следы микротранзакций в магазине Microsoft Store они сперва подумали, что в GSC Game World решили схитрить, однако спустя некоторое время пришли к выводу, что к одиночной игре они вовсе никак не относятся. Один из фанатов вспомнил, что кто-то из сотрудников обещал геймерам, купившим любую версию Сталкер 2, бесплатный мультиплеер. Он будет идти в комплекте к игре, но появится не сразу после выпуска.

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По мнению комьюнити, микротранзакции будут связаны с DLC и косметическими покупками в мультиплеерном режиме S.T.A.L.K.E.R. 2. На это указывает факт наличия в Ultimate Edition сезонного пропуска, открывающего весь загружаемый контент бесплатно. В частности, пока что известно о двух сюжетных DLC и одном уникальном костюме.