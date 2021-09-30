Недавно создатель популярнейшей в России соц. сети Вконтакте и перспективного мессенджера Telegram Павел Дуров публично рассказал, когда последний превзойдёт сам себя и полностью освободится от влияния корпораций. К слову, с ними он готов "вступить в войну лично": тут задеты его собственные интересы и идеи. Вчера миллиардер решил спросить у своих читателей, что они выберут между полным прекращением работы Telegram на территории России и приостановкой работы агитационных политических ботов на два дня перед выборами.
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На создание опроса Павла сподвигла волна недовольства со стороны поклонников Алексея Навального. Напомним, что прямо в день перед выборами, нарушая все "правила тишины", бот Умного голосования решил обойти систему. Заметив это, Apple и Google не замедлили попросить создателей мессенджера на время заблокировать бота. После того, как требование было выполнено, фанаты Навального не один раз заявили, что корпорации вмешиваются в российские выборы.
Как видите, вариант с полным прекращением функционирования Telegram в России вполне ожидаемо проиграл с отставанием в 76%. За него проголосовала лишь 1/4 всех пользователей. В опросе приняли участие более 370 тыс. человек. У самого Павла, кстати, на этом аккаунте подписчиков на 50 тыс. меньше.
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