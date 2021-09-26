Маленький спойлер: не в ближайшее время.

Кому бы не хотелось общаться в полностью анонимной и свободной соц. сети? Было бы неплохо вставать по утрам без лишних мыслей о том, что даже приватные диалоги с родственниками вполне могут быть раскрыты. Как вы уже, наверное, заметили по контексту, пока что полностью свободный мессенджер, не зависящей от кого-либо – лишь мечта. Наиболее к этому идеалу приблизился Telegram, который тщательно шифрует все сообщения.

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Так ли это – до конца неизвестно, однако создатель мессенджера Павел Дуров говорит, что на 100% независимый Telegram пользователи получат не скоро. Если вообще когда-то получат. О возможной подкупности Дурова в интернете начали говорить после удаления из ТГ бота Умного Голосования, который организовал господин Навальный. Чтобы объяснить пользователям ситуацию с правильной стороны, Павел оформил свою мысль в небольшую статью, после чего выложил её на свою англоязычную страницу.

В ней он справедливо акцентирует на том, что сейчас Telegram является самым свободным и независимым публичным сервисом в мире. На политику мессенджера не влияют акционеры, рекламодатели, правительства или корпорации. По большей части мессенджер лишён цензуры. Однако, приложение всё ещё зависит от Google и Apple. Если бы не их встроенные магазины, скачивать ТГ с торрентов APK-файлами стали бы единичные пользователи. Наличие вирусов и банальное недоверие к такому продукту заставило бы большинство перейти на альтернативные варианты.

Что касается Умного Голосования, решение об удалении приняли именно в Google и Apple из-за дня тишины. В случае, если бы руководство ТГ решило бы не последовать указу из корпораций, с приложением могло бы случиться всё, что угодно. Как подчеркнул Павел, если ситуация повернется не так, как он надеется, он готов лично столкнуться с давлением и до конца защищать права своих пользователей.