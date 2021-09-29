Совсем недавно на российский рынок вышел новый смартфон iPhone 13 Pro, примерная стоимость которого составляет 100 тыс. рублей. Для тех, кто ценит хорошую технику и её преимущества, это целое состояние. Однако, пока телефон не появился у всех на руках, ему нужно обязательно провести краш-тест, чем и занялся блогер с YouTube-канала TechRax (7,5 млн подписчиков).
реклама
Если посмотреть на краш-тест со стороны обычного пользователя, iPhone 13 Pro отлично справился и с ножом и с кувалдой. Вряд ли много тех, кто купил новую модель, станут в дребезги разбивать её чем-то вроде кувалды. После многочисленных порезов корпуса в районе боковых кнопок и камеры смартфон прекрасно работал. Разве что, получил боевые царапины.
Никакого вреда устройству не причинили даже 45 относительно сильных ударов эталонной металлической кувалдой. Далее, когда блогер приложил больше усилий, дисплей наконец треснул и ожидаемо перестал отвечать на прикосновения. Окончательно добили устройство следующие несколько ударов. Как выяснил блогер, камера iPhone 13 Pro менее прочная и после пары падений на твердую поверхность точно выйдет из строя.
Источник.