Хотя, успешным прохождением краш-теста это тоже не назвать.

Совсем недавно на российский рынок вышел новый смартфон iPhone 13 Pro, примерная стоимость которого составляет 100 тыс. рублей. Для тех, кто ценит хорошую технику и её преимущества, это целое состояние. Однако, пока телефон не появился у всех на руках, ему нужно обязательно провести краш-тест, чем и занялся блогер с YouTube-канала TechRax (7,5 млн подписчиков).

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Если посмотреть на краш-тест со стороны обычного пользователя, iPhone 13 Pro отлично справился и с ножом и с кувалдой. Вряд ли много тех, кто купил новую модель, станут в дребезги разбивать её чем-то вроде кувалды. После многочисленных порезов корпуса в районе боковых кнопок и камеры смартфон прекрасно работал. Разве что, получил боевые царапины.

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Никакого вреда устройству не причинили даже 45 относительно сильных ударов эталонной металлической кувалдой. Далее, когда блогер приложил больше усилий, дисплей наконец треснул и ожидаемо перестал отвечать на прикосновения. Окончательно добили устройство следующие несколько ударов. Как выяснил блогер, камера iPhone 13 Pro менее прочная и после пары падений на твердую поверхность точно выйдет из строя.

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