Способ, который помог раскрыть сеттинг, оказался нестандартным.

Многие годы фанаты легендарной серии игр GTA пытаются выхватить хоть малейшую информацию по поводу сеттинга GTA 6. Кто им сказал, что игра вообще существует, к слову, неизвестно. На это указывают многочисленные слухи, однако всем известно, что слишком всерьёз информацию от инсайдеров принимать не стоит. Тем не менее, недавно поклонники Rockstar переиграли сами себя: они выяснили, где будут разворачиваться события Grand Theft Auto 6, но сделали это весьма необычным образом.

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В трейлере GTA 5 Expanded & Enhanced фанаты обнаружили на одном из спортивных автомобилей номер 61SAL890. Обычный человек вряд ли увидит в этом что-то определённое. Единственное, что может прийти на ум после многочисленных попыток "перевести" номер – это то, что Rockstar просто приделали случайный набор цифр и букв. Фанаты же смогли разглядеть в нём следующий текст: “6 is a late 90's”.

Иными словами, GTA 6 должна рассказать о поздних событиях 90-х годов в Америке. Пользователь с ником @DANNYonPC, который и опубликовал спорную запись, получил в ответ десятки разных мнений. Большинство из них сходятся на том, что все совпадения с реальностью абсолютно случайны, а номер и вовсе ничего не означает. Это просто номер.

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