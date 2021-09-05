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Каждый из нас воспринимает интернет по-разному: кто-то видит в нём нескончаемый источник новой информации, кто-то – возможность заработать, кто-то – огромную соц. сеть, а кто-то и вовсе не знает о его существовании. Так или иначе, все, кто слышал про всемирную сеть, полностью уверен, что в ней "обитают" живые люди. Но что, если не так? Что, если мы скажем вам, что существуют люди, думающие, что в интернете сидят одни боты? Между прочим, такая теория недавно сыскала популярность.

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Сторонники теории "Мертвого интернета" считают, что мировые трансатлантические корпорации совместно с правительством США и ещё некоторыми другими странами буквально уничтожили интернет. Произошло это в период между 2016 и 2017 годом, когда неизвестные люди наводнили сеть ботами – искусственно созданными машинами, которые заменили в интернете людей. Причем так заменили, что почти ни одного гуманоида в сети не осталось.

Автор сей глубокой мысли, полностью описанной им на сайте Futurism.com, назвался IlluminatiPirate. Он утверждает, что первым раскрыл мировой заговор и уличил современный интернет в том, что он – подделка. Об этом, по словам пользователя, нам говорят несколько очевидных фактов: его наблюдения показывают, что уже много лет сеть не видит новых фотографий, постов, мыслей, идей, а многие из сообщений юзер уже выучил на память, так часто они повторяются. С каждым днём теория получает новых сторонников, точное количество которых неизвестно.

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Стоит отметить, что некая доля правды в теории таки есть: за последние годы интернет очень изменился, и во многом этому поспособствовали корпорации. Их алгоритмы и ИИ позволили сделать немало необходимых продвижений, но большая часть контента до сих пор принадлежит людям. Не машинам.

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