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EVGA: в сгоревших видеокартах RTX 3090 Ultra Gaming виновата не система охлаждения

Игорь Валлосек из Igor'sLAB оказался неправ.
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Недавно компанию EVGA "привлекли к ответственности" за то, что их фирменные видеокарты RTX 3090 абсолютно без причины взрывались и продолжали гореть в игре New World. Её бета-версии. Стоит отметить, что у игры высокие системные требования, однако RTX 3090 – мощнейшая гейминговая видеокарта на рынке. Она не должна сгорать. Нашёл и определил проблему тогда технический эксперт Игорь Валлосек и его блог Igor'sLAB. По его словам, дыра была в системе охлаждения.

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Как заявляют в EVGA, Игорь подменил факты, пытаясь выставить компанию неправой. Непредвзятое и объективное расследование вопроса привело к тому, что был обнаружен другой виновник – неудовлетворительная пайка микросхем MOSFET. На "осмотр" к EVGA было отправлено более 30-и карт, после чего эксперты вынесли вердикт: система охлаждения тут ни при чём.

Положение кулеров на ускорителе, их системы работы, ток, мощность, раскрутка – все эти факторы никак не относятся к тому, что видеокарты сгорели. Официальные данные EVGA сообщают, что видеокарт, которые могут взорваться, на рынок было поставлено меньше 1% от общего числа.

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