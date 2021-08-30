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Какая ассоциация возникает у вас при слове "майнинг-ферма"? Если это какое-то большое помещение, полностью заваленное видеокартами, значит вы на правильном пути. Однако, всё дело в масштабах. Представьте, что получиться, если заполнить видеокартами несколько квартир, каждая из которых будет минимум на 60 м². Для геймера, сидящего без видеокарты, – это много. Для героев нашей сегодняшней новости – мало. Они недавно вернули себе почти 500 тыс. ускорителей Radeon RX 470.

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Речь идёт о китайском провайдере облачного майнинга, который законным образом добился, чтобы суд вернул ему 485 681 видеокарту Radeon RX 470. Все они работали на мощностях хостера Chuangshiji Technology Limited. Тот, вполне очевидно, возвращать карты до решения суда отказался: кто же захочет расставаться с состоянием. По примерным подсчётам, в день полностью оборудованная ферма способна приносить держателям более 90 млн рублей (1 222 752 доллара).

В 2019 году, когда иск к Chuangshiji Technology Limited был подан впервые, Genesis Mining требовала 560 тыс. видеокарт и 60 тыс. ASIC-майнеров но, как выяснилось совсем недавно, не самая маленькая часть устройств была просто уничтожена. Сколько именно карт "отправили в печь" – хостинговый сервис не раскрывает. Стоит также отметить, что ферма из 485 681 видеокарты будет потреблять очень много электроэнергии. Во время майнинга на одну Radeon RX 470 уходит около 70 Вт. В общей сложности получается 34 млн Вт или 34 тыс. кВ на всю ферму.

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